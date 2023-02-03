Nuri Bilge Ceylan’ın yeni filmi ‘Kuru Otlar Üstüne’den ilk kare

Yönetmen Nuri Bilge Ceylan’ın ‘Kuru Otlar Üstüne’ isimli yeni filminden ilk fotoğraf yayınlandı.

Cannes Film Festivali’nde ‘Üç Maymun’ filmiyle ‘En iyi yönetmen’, ‘Kış Uykusu’ filmiyle de ‘Altın Palmiye’ ödülünü kazanan Ceylan, son filmi ‘Ahlat Ağacı’ndan beş yıl aradan sonra ‘Kuru Otlar Üstüne’yle karşımızda.

Ceylan’ın yeni filminden ayrıntılar gelmeye başladı.

İlk gösterimini bu yıl Cannes Film Festivali’nde yapması beklenen ‘Kuru Otlar Üstüne’ 242 dakika (Dört saat)

Oyuncu kadrosunda Deniz Celiloğlu, Merve Dizdar ve Musab Ekici yer alıyor. Arte France Cinéma ortak yapımcı.

Bir öğretmenin hikayesi

The Film Stage‘in aktardığına göre Nuri Bilge Ceylan’ın ‘bugüne kadarki en iddialı filmi’ küçük bir köydeki zorunlu hizmetinin son yılında bulunan, umutla İstanbul’a atanmayı bekleyen, ancak iki kız öğrencisi tarafından tacizle suçlanınca hayatı altüst olan bir öğretmenin hikâyesini anlatıyor.

Aileye, aşka ve ilişkilere dokunacak film, ‘yabancılaşma’, ‘merkezden uzaklaşma’ ve ‘kenarlarda var olma’ gibi duygularla da izleyicilere içsel bir yolculuk yaptırmayı hedefliyor.