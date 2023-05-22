Yönetmen Nuri Bilge Ceylan’ın 76’ncı Cannes Film Festivali’nde yarışan ‘Kuru Otlar Üstüne’ filminden ilk tanıtım yayınlandı.

Cannes Film Festivali’nde ‘Üç Maymun‘ filmiyle ‘En iyi yönetmen’, ‘Kış Uykusu’ filmiyle de ‘Altın Palmiye’ ödülünü kazanan Ceylan, son filmi ‘Ahlat Ağacı’ndan beş yıl sonra ‘Kuru Otlar Üstüne’yle karşımızda.

İlk gösterimini geçen Cuma Cannes Film Festivali’nde yapan ‘Kuru Otlar Üstüne’ 11 dakika ayakta alkışlanırken eleştirmenlerden de tam not aldı.

76. Cannes Film Festivali

Oyuncu kadrosunda Deniz Celiloğlu, Merve Dizdar, Musab Ekici ve Ece Bağcı’nın yer aldığı film, küçük bir köydeki zorunlu hizmetinin son yılında umutla İstanbul’a atanmayı bekleyen, ancak iki kız öğrencisi tarafından tacizle suçlanınca hayatı altüst olan resim öğretmeni Samet’in hikayesini anlatıyor:

“Samet, beklediği atama gelmeyince, saplanıp kaldığı bu kasvetli hayattan kaçma umudunu hepten yitirir. Ancak kendisi gibi öğretmen olan Nuray ile karşılaşması, karanlık düşüncelerinden ve endişelerinden kurtulmasını önünü açacak bir perspektif kazanmasını sağlıyor.”

Türkiye’de henüz vizyon tarihi belli olmayan filmden ilk tanıtım yayınlandı.