‘Kuru Otlar Üstüne’ ilk gösterimini yaptı

Yönetmen Nuri Bilge Ceylan’ın yeni filmi ‘Kuru Otlar Üstüne’ 76’ncı Cannes Film Festivali’nde dünya prömiyerini yaptı.

Fotoğraf: Cannes

Dünyanın en prestijli film festivali Cannes‘da ana yarışmada yarışan ‘Kuru Otlar Üstüne’, film ekibinin katılımıyla ilk gösterimini bugün yaptı.

Gösterime Nuri Bilge Ceylan ve Ebru Ceylan ile filmin oyuncuları Deniz Celiloğlu, Merve Dizdar, Musab Ekici, Ece Bağcı, Cengiz Bozkurt, Münir Can Cindoruk, Elif Ürse, Erdem Şenocak, Elit Andaç Çam, Nalan Kuruçim katıldı.

Gösterim bittikten sonra film 11 dakika ayakta alkışlandı.

197 dakikalık filmin gösteriminden sonra ilk eleştiriler gelmeye başladı.

Variety yazarı Guy Lodge, “Nuri Bilge Ceylan, mizantropinin ayrıntılarını geniş, büyüleyici bir tuvale resmediyor” başlıklı yazısında şunları dedi: “Yoğun bir okul dramı, kışkırtıcı bir etik dersi, acı bir şekilde çatışan bir aşk üçgeni ve sıradan bir insan düşmanının acımasız anatomisi. Film Ceylan’ın yeteneğini 2011’deki ‘Bir Zamanlar Anadolu’dan bu yana en iyi şekilde gösteriyor.”

Arte France Cinéma ve TRT’nin ortak yapımcısı olduğu film, küçük bir köydeki zorunlu hizmetinin son yılında umutla İstanbul’a atanmayı bekleyen, ancak iki kız öğrencisi tarafından tacizle suçlanınca hayatı altüst olan resim öğretmeni Samet’in hikayesini anlatıyor:

“Samet, beklediği atama gelmeyince, saplanıp kaldığı bu kasvetli hayattan kaçma umudunu hepten yitirir. Ancak kendisi gibi öğretmen olan Nuray ile karşılaşması, karanlık düşüncelerinden ve endişelerinden kurtulmasını önünü açacak bir perspektif kazanmasını sağlıyor.”

Nuri Bilge Ceylan 2014’te ‘Kış Uykusu’ filmiyle Altın Palmiye ödülünü kazanmış, ‘Bir Zamanlar Anadolu’da’, ‘Uzak’ ve ‘Üç Maymun’ filmleriyle ise Cannes Film Festivali’nden ödüllerle dönmüştü.