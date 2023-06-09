‘Kuru Otlar Üstüne’ filminden ilk fragman ve görseller: Çok yakında sinemalarda

Yönetmen Nuri Bilge Ceylan’ın 76’ncı Cannes Film Festivali’nde prömiyerini yaptığı ‘Kuru Otlar Üstüne’ filminden ilk fragman ve görseller yayınlandı. Filmin, Bir Film dağıtımıyla çok yakında sinemalarda olacağı belirtildi.

76’ncı Cannes Film Festivali’nde yarışan ve Merve Dizdar’a ‘en iyi oyuncu’ ödülü kazandıran ‘Kuru Otlar Üstüne’ gösteriminin ardından 11 dakika ayakta alkışlanırken eleştirmenlerden de tam not almıştı.

Heyecanla beklenen filmin, Türkiye’de çok yakında Bir Film dağıtımıyla vizyona gireceği öğrenildi.

"Geldiğim ilk dakikadan beri aklımda sadece gitmek var."



76. #Cannes Film Festivali'nde Merve Dizdar'a En İyi Kadın Oyuncu ödülü kazandıran #KuruOtlarÜstüne çok yakında Bir Film dağıtımıyla sinemalarda. Çok heyecanlıyız! #AboutDryGrasses pic.twitter.com/gDgOcc0jne — Bir Film (@BirFilm) June 8, 2023

Oyuncu kadrosunda Deniz Celiloğlu, Merve Dizdar, Musab Ekici ve Ece Bağcı’nın yer aldığı film, küçük bir köydeki zorunlu hizmetinin son yılında umutla İstanbul’a atanmayı bekleyen, ancak iki kız öğrencisi tarafından tacizle suçlanınca hayatı altüst olan resim öğretmeni Samet’in hikayesini anlatıyor:

“Samet, beklediği atama gelmeyince, saplanıp kaldığı bu kasvetli hayattan kaçma umudunu hepten yitirir. Ancak kendisi gibi öğretmen olan Nuray ile karşılaşması, karanlık düşüncelerinden ve endişelerinden kurtulmasını önünü açacak bir perspektif kazanmasını sağlıyor.”