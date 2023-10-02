BM: Karabağ’a giden heyet Ermeni sivillere şiddet tespit etmedi

Birleşmiş Milletler (BM), Dağlık Karabağ’a giden BM heyetinin, Ermeni sivillere şiddet uygulandığına ya da sivil altyapının hedef alındığına ilişkin bir tespitte bulunmadığını bildirdi.

Fotoğraf: Marut Vanyan

17 Eylül’de Azerbaycan Dağlık Karabağ’da bir ‘antiterör’ operasyon başlatarak Ermeni güçlerin teslim olup ‘yasadışı rejim’e son vermesini istemişti. Ermeni güçler, 24 saat sonra ateşkesi kabul etmişti.

BBC’nin haberine göre Dağlık Karabağ’daki Ermenilerin neredeyse hepsi Ermenistan’a göç etti. Bölgede yaklaşık 120 bin Ermeni yaşıyordu.

Azerbaycan hükümetinin daveti üzerine bir BM heyeti hafta sonu bölgeye gitti. Heyette Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), BM Çocuklara Yardım Fonu (UNICEF), BM Mülteciler Yüksek Komiserliği (UNHCR) ve BM İnsani İşler Koordinasyon Ofisi’nden (OCHA) temsilciler yer aldı.

AA’nın haberine göre BM Sözcüsü Stephane Dujarric, heyetin insani durum ihtiyaçlarını tespit etmeye çalıştığını, Laçin’deki sınır kontrol noktasında ve başkent Hankendi’de incelemelerde bulunduğunu belirterek “Heyet, Ermeni sivillere yönelik şiddet uygulandığına ilişkin tespite rastlamadığını, bölgede sivil altyapıların hedef alınmadığını gördüklerini bildirdi” dedi.

Hastane, okul, ev, dini ve kültürel merkezlerin hedef alınmadığını, Azerbaycan hükümetinin sağlık hizmetini yeniden kesintisiz yürütmek için çalışmalar başlattığını ifade eden Dujarric, tarım alanları ve hayvanlara da zarar verilmediğinin görüldüğünü kaydetti.

Dujarric, heyetin bölgedeki Ermeni toplumun temsilcileriyle de bir araya geldiğini aktardı. Bölgede tekrar güven inşa edilmesinin önemine vurgu yapan Dujarric, tüm tarafların bunun için çaba sarf etmesi gerektiğinin altını çizdi.