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Dağlık Karabağ: Göç eden Ermenilerin sayısı 100 bini aştı

Ermenistan, Dağlık Karabağ’dan göç eden Ermenilerin sayısının 100 bin 417’e yükseldiğini duyurdu.

Fotoğraf: Marut Vanyan

17 Eylül’de Azerbaycan Dağlık Karabağ’da bir ‘antiterör’ operasyon başlatarak Ermeni güçlerin teslim olup ‘yasadışı rejim’e son vermesini istemişti. Ermeni güçler, 24 saat sonra ateşkesi kabul etmişti.


BBC’nin haberine göre Dağlık Karabağ’daki Ermenilerin neredeyse hepsi Ermenistan’a göç etti. Yetkililer bölgede yaklaşık 120 bin Ermeninin yaşadığını tahmin ediyor.

Ermenistan Hükümet Sözcüsü Nazeli Baghdasaryan sayıyı 100 bin 417 olarak duyurdu.

Dağlık Karabağ Cumhuriyeti’nin lideri Samvel Şahramanyan yeni yılda Ermeni yönetiminin varlığının sona ereceğini söylemişti.

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