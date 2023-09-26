Ermenistan’ın uyarısından sonra binlerce Ermeni, Dağlık Karabağ’ı terk ediyor

Azerbaycan’ın bu hafta başlattığı operasyondan sonra Dağlık Karabağ bölgesinde yaşayan binlerce Ermeni, ‘etnik temizlik’ uyarısı yapan Ermenistan’a göç etmeye başladı.

BBC’nin haberine göre yaklaşık 120 bin Ermeni’nin yaşadığı bölgede şu ana kadar 13 bin kişi Ermenistan sınırına geçti.

Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan, bölgede ‘Ermenilere karşı etnik temizliğin yolda olduğunu’ söylemişti.

Azerbaycan’sa bölgedeki Ermenilere ‘eşit yurttaş’ muamelesi yapacağına dair söz vermişti.

Geri dönmeyi beklemiyorlar

BBC, Ermenistan- Karabağ sınırı yakınlarındaki Goris kentine ulaşan bazı mültecilerle konuştu.

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Bazıları, ikinci kez mülteci durumuna düştüğünü, ilkinin 2020’deki çatışmadan sonra olduğunu anlattı.

Yakınlardaki Kornidzor köyünde işlemleri devam eden sığınmacılar, ‘evlerine bir daha dönebileceklerini beklemediklerini’ söyledi.

Ermenistan hükümeti, pazar günü yüzlerce sığınmaycıya devlet tarafından finanse edilen konutların sağlandığını bildirdi.

Başbakan Paşinyan geçen hafta 40 bine kadar mülteciye bakmak için plan yapıldığını duyurmuştu. Ancak sığınmacı akınıyla mücadele için geniş kapsamlı bir plan duyurmamıştı.

Goris’teki mültecilere yardım eden gönüllü vakfın başkanı Dr. Tatiana Oganesyan, gelenlerin ‘tükenmiş, yetersiz beslenmiş ve psikolojik anlamda yıkıma uğramış olduğunu’ söyledi.

Ne olmuştu?

Dağlık bir bölge olan Dağlık Karabağ, uluslararası arenada Azerbaycan’ın toprağı olarak tanınsa da 30 yıldır bölgedeki Ermeniler tarafından yönetiliyordu.

Çatışmalı bölgede 2020’deki 2’nci Dağlık Karabağ Savaşı, Rusya’nın arabuluculuğunda imzalanan bir ateşkes anlaşmasıyla sona ermiş, Ermenistan tarafından bir ‘yenilgi’ olarak görülmüştü.

Gerilimin sona ermediği bölgede 17 Eylül’de Azerbaycan bir ‘antiterör’ operasyon başlatarak Ermeni güçlerden teslim olmalarını ve ‘yasa dışı rejime’ son vermelerini istedi.

Dağlık Karabağ’daki Ermeni güçler, Azerbaycan’ın askeri operasyon başlatmasından 24 saat sonra ateşkesi kabul etti.

Ayrıca Azerbaycan, Dağlık Karabağ’daki beş Rus askerinin ‘yasa dışı Ermeni güçler’ zannedildiği için öldürüldüğünü duyurdu.