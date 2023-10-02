Boğaziçi’nde oryantasyon: Direniş fotoğraflarına, gökkuşağı bayrağına müdahale; öğrencilere tehdit

MEHMET BARAN KILIÇ

Boğaziçi Üniversitesi yönetimi, öğrencilerin düzenlediği sosyal etkinliklerle okulun reklamını yapsa da oryantasyon günlerinde kulüpler ve topluluklar yoğun baskı ve müdahaleye maruz kaldı.

Fotoğraf: Öğrenci toplulukları / Twitter

Boğaziçi Üniversitesi’nde 26-28 Eylül tarihleri arasında oryantasyon günleri düzenlendi. Bu günlerde okula yeni başlayan öğrenciler üniversiteyi tanıma şansı elde ediyor. Kulüp ve topluluklar da stant kurarak kendilerini tanıtıyor. Öğrenciler de diledikleri kulüp ve topluluklara üye olabiliyor.

Üniversitenin sosyal medya hesabından yapılan paylaşımlarla, sosyal etkinlikler ve oryantasyonla okulun reklamı yapılıyor. Ancak, oryantasyon boyunca kulüp ve topluluklar okul yönetiminin ve güvenlik birimlerinin baskı ve müdahalesine maruz kaldı.

Güvenliklerin devriyesi

Geçen senelerdeki oryantasyon günlerine kıyasla, oryantasyon alanında yoğun bir güvenlik devriyesi vardı. Güvenlikler, toplu halde alanı geziyor ve ‘denetim’ yapıyordu. Güvenlikler, ‘hoşlarına gitmeyen’ görsel ve materyallere de müdahale ediyordu.

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Diken’e konuşan ve herhangi bir müdahaleye uğramayan bazı öğrencilerse, kendilerine doğrudan müdahale edilmese de öğrencilerin etkinliğinde çok sayıda güvenliğin yoğun bir şekilde devriye atmasını rahatsız edici bulurken bunun bir baskı oluşturduğunu belirtti.

Direnişle ilgili görsellere müdahale

Kulüp ve toplulukların en çok müdahaleye uğradığı konulardan biri, 1000 günden fazladır devam eden Boğaziçi direnişiyle ilgili görsel ve yazılardı.

Bazı kulüpler stantlarına “Naci İnci bu kulübün rektörü değildir” yazılı kağıtlar astı. Ancak güvenlikler, bu kağıtların kaldırılması için baskı uyguladı. Güvenlikler, bu yazıların ‘yasak olduğunu’ belirtti ama yasağın gerekçesini veya yasak olduğunu bildiren bir yazı öğrencilerle paylaşılmadı.

Diken’e konuşan bir topluluğun üyesiyse “Güvenlikler hiçbir şey demeyip masanın yanından geçerken yazıyı ‘cepleme’ye çalıştı” dedi.

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Bunun haricinde akademisyenlerin her öğlen düzenlediği ‘akademik nöbet’ adlı sessiz protestoyla ilgili görsellere de müdahale edildi.

Örneğin, okulla ilgili haberler paylaşan Boğaziçi TV’nin ‘banner’ında bulunan akademik nöbet fotoğraflarına müdahale edildi. Okul yetkilileri topluluk üyelerine, fotoğrafın kullanılmasının yasak olduğunu ve fotoğrafın kaldırılmadığı taktirde masanın kaldırılacağını sözlü olarak belirtti. Ancak yine yasağın gerekçesi ve yasakla ilgili yazı paylaşılmadı.

Benzer müdahaleler diğer topluluk ve kulüplere de yapıldı.

Gökkuşağı bayrağına müdahale

Güvenlik birimleri, gökkuşağı bayraklarına da müdahale etti. Bunun en keskin örneği Feminist Boğaziçi topluluğuna karşı yapıldı.

Bir güvenlik görevlisi, LGBTİ+ bayrağının yasak olduğunu dile getirerek Feminist Boğaziçi’nin masasında bulunan gökkuşağı bayrağını söktü. Bu anları Feminist Boğaziçi Twitter hesabından paylaştı.

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Oryantasyonda açtığımız masaya ÖGB ve sivil polisler saldırdı! Gökkuşağı bayrağının yasaklı olduğunu söyleyerek bayrağımızı aldılar. GÖKKUŞAĞI YASAKLANAMAZ! 🌈🌈🌈🌈 pic.twitter.com/1DPeLTK8Wm — Feminist Boğaziçi (@feministboun) September 26, 2023

Yaşananları Diken’e anlatan Feminist Boğaziçi üyesi bir öğrenci, güvenliğin gökkuşağı bayrağının yasak olduğunu belirttiğini ve bayrağın kaldırılmaması durumunda masayı dağıtmakla tehdit ettiğini dile getirdi.

Öğrenciler söz konusu yasağın gerekçesini, neye dayanılarak bayrağın yasaklandığını ve bununla ilgili bir yazı istediğini ama güvenliğin bunu göstermediğini söyledi.

Feminist Boğaziçi sonrasında, sökülen gökkuşağı bayrağının yerine “Burada bir gökkuşağı bayrağı vardı” yazısı astı.

İzin bilmecesi

Kulüp ve toplulukların oryantasyonda stant açabilmesi için öğrenci işleri dekanlığına yazılı bir dilekçe vermesi gerekiyor. Bazı topluluklar, izin meselesinin suistimal edildiğini dile getiriyor.

Öğrenci topluluklarından sorumlu okul yetkilisi, oryantasyonun ilk günü toplulukların masalarını gezerek öğrencilerle tanıştı. İkinci günse söz konusu yetkili, Boğaziçi TV’nin yanına gelerek “Masa kurmanıza izin verilmedi, masanızı kaldırın” dedi. Halbuki, Boğaziçi TV masa kurmak için yazılı dilekçesini öğrenci işleri dekanlığına çok önceden iletmişti. Öğrenciler, yazılı bildirim isteyince yetkili “Sözlü olarak söylüyorum, masa açmanıza izin verilmedi” dedi. Yetkili, yazılı bildirim vermedi. Bir süre devam eden tartışmalardan sonra “Banner’ınızda bulunan akademisyenlerin nöbet fotoğrafını kaldırın yoksa masayı kaldırırız” dendi.

Benzer durum, başka topluluklara da uygulandı.

Bazı topluluklara “Masa açmak için izniniz yok” dense de bu topluluklar izin dilekçesini öğrenci işlerine göndermişti. Yetkililer, ‘izin olmamasıyla ilgili’ yazılı bildirim yapmadı. Öğrencilerse, masalarında bulunmaya devam etti.

Bunun haricinde hayvan gönüllüleri topluluğunun da (BUPAWS) masa açması engellendi. Son altı yıldır resmi izin doğrultusunda stant açan gönüllüler, bu sene de stant açmak için yazılı olarak başvurdu. Okul yetkilileriyse uzun süre talebi yanıtsız bıraktı. Yetkililer, oryantasyonun başlangıcında gönüllülerin stant açmasına izin verilmediğini sözlü olarak iletti. Gerekçeyse paylaşılmadı.

Provokatörlükle suçlandılar

Okul yetkilileri, toplulukları provokatörlükle dahi suçladı.

Örneğin yetkililer, Boğaziçi TV’yle girdiği tartışmada topluluğun sosyal medya aracılığıyla provokatörlük yaptığını iddia etti. Öğrencilerse provokatörlük yapmadıklarını, sadece okulun sorunlarını paylaştığını dile getirdi. Yetkililerse “Okulun sorunu mu var” diye cevap verdi.

Yetkililer daha sonra “Bir yanlışınızı görürsem masayı kaldırırım” diyerek öğrencileri tehdit etti. Benzer tehditvari konuşmalar diğer topluluk ve kulüplere de yapıldı.

Masalara müdahale

Yukarıda belirtilen müdahaleler haricinde kaldırılan masalar da oldu.

Kaldıraç topluluğunun masasının “Masa açmaya izniniz yok” denilerek güvenlik görevleri tarafından zorla kaldırıldı.

📍Boğaziçi Üniversitesi

Oryantasyon günlerinde güneyde açtığımız masamıza güvenlik saldırdı!



Masamızı ve kitaplarımızı çalmaya gelen ögb'ler çok korkmuş olmalılar ki 25 kişilik orduyla üzerimize çullandılar.



Korkularının gerçek olduğunu biliyoruz, üniversiteleri biz… pic.twitter.com/cFT3QTZjZh — Kaldıraç Üniversite (@kaldiracuni) September 27, 2023

Eskiye nazaran baskı arttı

Diken’e konuşan öğrenciler, geçmişteki oryantasyonlarla bu seneki oryantasyonları karşılaştırdı.

Öğrenciler, daha önce hiç olmadığı kadar güvenlik görevlisinin, baskının, gözdağının, müdahalenin ve tehditin bu oryantasyonda olduğunu belirtti. Öğrenciler, yönetimin öğrencilerin sesini kısmaya çalıştığını, LGBTi+’ların kriminalize edilmeye çalışıldığını dile getirirken öğrencilerin yanlışları dile getirmeye devam edeceğini söyledi.