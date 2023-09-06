OVP açıklandı: Hedeflenen büyüme düştü, enflasyon fırladı

2024-2026 dönemine ilişkin Orta Vadeli Program’da (OVP) büyüme hedefleri düşürülürken, enflasyon ve dolar/TL hedefleri yükseldi.

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OVP, Cumhurbaşkanlığı Sarayı’nda açıklandı.

2024-2026 dönemine ilişkin enflasyon, istihdam, büyüme gibi temel makro ekonomik hedeflerin yer aldığı OVP’nin sunumunu Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz yaptı.

Büyüme

2024 yılı büyüme hedefi yüzde 4, kişi başına gelir 12 bin 875 dolar, 2023 yılında ise yüzde 4.4 büyüme 12 bin 415 dolarlık milli gelir bekleniyor. Geçen yıl açıklanan programda 2024 ve 2025 büyüme hedefi yüzde 5,5 olarak belirlenmişti.

Enflasyon

2023 yılı enflasyon hedefi yüzde 65, 2024 yılına ilişkin hedef yüzde 33 olarak belirlendi. Merkez Bankası enflasyon raporunda 2023 yılı enflasyon hedefi yüzde 58 olarak açıklanmıştı. 2024 yılı tahmin ise yüzde 33 seviyesindeydi.

Geçen seneki programda enflasyon hedefi 2023’te yüzde 24,9, 2024’te yüzde 13,8, 2025’te yüzde 9,9 olarak belirlenmişti.

Bütçe açığı 1,6 trilyon lira

OVP’de 2023 yılı bütçesinde 6 trilyon 562 milyar liralık gider, 4 trilyon 929 milyar liralık gelire karşılık bütçe açığı 1 trilyon 633 milyar lira olarak tahmin edildi.

2024 ortalama dolar beklentisi 36.78

Hükümetin açıkladığı göstergelerdeki TL ve dolar cinsi GSYH tahminleri üzerinden yapılan hesaplamaya göre 2023 sonu itibarıyla ortalama dolar kuru tahmini 23,85 lira, 2024 yılı ortalama dolar tahmini ise 36,78 lira olarak hesaplandı.