Koca dozu artırdı: Bilim insanları oyuna gelip sosyal depresyona yol açıyormuş

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Covid-19 enfeksiyonuyla ilgili uyarı yapan bilim insanlarını sosyal depresyona yol açmakla ve küresel oyunlara gelmekle suçladı.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca

Sosyal medya hesabı üzerinden açıklama yapan Koca, Erzin Devlet Hastanesi Başhekimi Dr. Ersin Mahmutluoğlu’nun ölümünün bir kara propaganda aracı olarak kullanılmaya başladığını öne sürdü. Mahmutoğlu’nun 35 yaşından itibaren kalp yetmezliği rahatsızlığı olduğunu ve solunum yolu enfeksiyonu sebebiyle hayatını kaybettiğini belirten Koca, Covid-19’a yönelik yapılan üç ayrı PCR testinin negatif sonuç verdiğini söyledi.

Koca: Toplu aşı ve kapanma olmayacak

Türk Tabipleri Birliği (TTB), ilgili dernekler ve bilim insanları bilhassa Eris varyantının etkisiyle vakaların arttığı uyarısı yapıyor ve riskli grupların aşılanması, kapalı, kalabalık ortamlarda maske takılması gerektiğini hatırlatıyor. Ama şimdiye kadar hiçbiri pandeminin başındaki gibi izolasyon, kapanma gibi önerilerde bulunmadı. Kaldı ki Dünya Sağlık Örgütü güncel aşıları öneriyor. ABD ve Avrupa ülkeleri dolaşımdaki varyantlara göre üretilmiş aşılarla aşılamayı sürdürüyor.

Koca geçen hafta aşıyla ilgili ‘küresel baskıya’ boyun eğmeyeceklerini söylediği açıklamasının dozunu bugün daha da artırdı: “Bu propaganda, Eris varyantı sebebiyle, tıpkı salgının başlarındakine benzer, şu an için asla gerçekçi ve gerekli olmayan, bilimsellikten tamamen uzak tedbirlerin uygulanmasına ve aşı kampanyaları başlatılmasına yöneliktir. Her ürünün üreticisi gibi, aşı üreticileri de ürettikleri ürünün daha fazla alıcı bulmasını isteyebilirler. Ama bilim buna bakmıyor! Gereksiz bir ilacı kim kullanmak ister, onu hangi hekim önerebilir? Öneriyorsa, o tıp ahlakına bağlı bir hekim midir? Hastayla ilişkisi dışında, olası başka ilişkileri de akla gelmez mi?

Bilim adına bilime aykırı girişimlerde bulunanları ve ülkemizin gereksiz yere ‘sosyal bir depresyona’ sürüklenmesinde sakınca görmeyenleri bilimin tarafsızlığını, sorumluluğunu üstlenmeye davet ediyorum. Kim ne derse desin, spekülasyonlardan hareketle, gerçekçi veriler olmadığı halde yapılmayacak olanı yapmayacağız. Sosyal depresyon da büyük bir sağlık sorunudur.”

Koca açıklamasında ayrıca, “Toplu bir aşı kampanyası ya da kapanma benzeri tedbirler asla uygulanmayacak. Covid-19, artık griple nasıl mücadele ediliyorsa tıpkı öyle mücadele edilecek bir hastalıktır. 85 Milyon müsterih olsun” dedi.