Bitcoin’de hareketlilik

En yaygın kripto para birimi Bitcoin, ekim ayına yükselişle başladı.

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Bitcoin, eylülde 26 bin 970 dolar seviyesinde kapattı. Kripto para birimi 1 Ekim’in son saatinde 27 bin 890 dolar seviyesini gördü. Bitcoin şu an 28 bin 300 dolar seviyesinde ilerliyor.

Böylelikle Bitcoin, ekim ayında şimdiden yaklaşık yüzde beş değerlendi.

12 Kasım 2021’de 64 bin 400 dolara ulaşarak zirve yapan Bitcoin, bu seviyeden sonra düşüşe geçmişti. Aralıklarla yükselse de Kasım 2022’de 16 bin doların altına gerilemiş, uzun süre 20 bin doların altında seyretmişti.

2023’ün başından beri de inişli çıkışlı olsa da 20 bin doların üstünde seyrediyor. Nisan 2023’te kısa süreliğine olsa da 30 bin doları geçmişti.

Temmuz 2023’te genel olarak 30 bin doların üstünde seyreden Bitcoin ağustosun ortasından itibaren düşmeye başlamıştı. 11 Eylül’deyse 25 bin doların altına gerilemişti.