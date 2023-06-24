Son dört günde yüzde 15’e yakın değer kazanan en büyük kripto para birimi Bitcoin, son 13 ayın zirvesinde.

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Google Finance’ın verilerine göre, 21 Haziran’da 30 bin doları aşan Bitcoin, dün de 31 bin 250 dolar seviyesini gördü. Bitcoin 30 bin 750 dolar düzeyinde seyrediyor. Dört günde yüzde 15’e yakın değer kazandı.

Bitcoin, bu seviyeyi en son Mayıs 2022’de görmüştü. Böylelikle kripto para birimi, son 13 ayın zirvesinde.

12 Kasım 2021’de 64 bin 400 dolara ulaşarak zirve yapan Bitcoin, bu seviyeden sonra düşüşe geçmişti. Aralıklarla yükselse de Kasım 2022’de 16 bin doların altına gerilemiş, uzun süre 20 bin doların altında seyretmişti.

2023’ün başından beri de inişli çıkışlı olsa da 20 bin doların üstünde seyrediyor. Nisan 2023’te kısa süreliğine olsa da 30 bin doları geçmişti.