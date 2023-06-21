Kripto paralar Bitcoin ve Ether yükselişte

Kripto para birimleri Bitcoin ve Ether, dün öğle saatlerinden beri yükselişte. Bitcoin’daki değer artışı yüzde 8’i, Ether’deyse yüzde 5,6’yı buldu.

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Google Finance’ın verilerine göre, dün öğle saatlerinde 26 bin 660 dolar seviyesinde olan Bitcoin, şu an yüzde 8’in üzerinde yükselişle 28 bin 810 dolar seviyesinde seyrediyor.

Ether de dün, öğle vaktinde 1710 dolar seviyesindeydi. Şu ansa yüzde 5,6 yükselişle 1811 dolar seviyesinde.

12 Kasım 2021’de 64 bin 400 dolara ulaşarak zirve yapan Bitcoin, bu seviyeden sonra düşüşe geçmişti. Aralıklarla yükselse de Kasım 2022’de 16 bin doların altına gerilemiş, uzun süre 20 bin doların altında seyretmişti.

2023’ün başından beri de inişli çıkışlı olsa da 20 bin doların üstünde seyrediyor. Nisan 2023’te de 30 bin doları geçmişti.

Ether de 12 Kasım 2021’de 4 bin 644 dolarla zirve yapmış ve sonrasında düşüşe geçmişti. Haziran 2022’de 1000 doların altını gören Ether, 2023’e 1260 dolar seviyesinden girmişti. Kripto para birimi, inişli çıkışlı da olsa 1500 doların üstünde seyrediyor.