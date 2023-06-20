Kripto borsalara rekor Bitcoin girişi

Geçen sene rekor seviyede Bitcoin satan madencilik şirketleri, son bir haftada beş senenin rekor satışını yaptı.

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Bitcoin madencilik şirketleri borsalara Bitcoin taşımaya devam ediyor. Paranfil’den Mert Özsaban’ın haberine göre borsalara taşınan bu Bitcoin miktarı son beş yılın rekoru.

Blok zinciri analiz firması Glassnode, BTC madencilerinin transferlerindeki yedi günlük hareketli ortalamanın saatlik grafiğinin 55 bin 68 BTC olduğunu aktardı.

Diğer verilere göre madencilik firmalarının ellerinde tuttuğu Bitcoin miktarı hala 1,82 milyon adetin üstünde.

Öte yandan madencilerin borsalara taşıdıkları Bitcoin’lere rağmen, borsalardaki BTC bakiyesi son üç ayın dibini gördü. Çıkışların girişleri geçmesi nedeniyle borsalardaki BTC sayısı 2,28 milyon adete yaklaştı.