Bitcoin ve Ether’de sert düşüş

En yaygın kripto para birimleri Bitcoin ve Ether, dün akşam saatlerinde sert bir şekilde değer kaybetti.

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Google Finance verilerine göre Bitcoin, 25 bin 900 dolar seviyesinden 24 bin 900 dolar seviyesine düştü. Bu, yüzde 3,5’e yakın değer kaybı demek.

Ether de bin 730 dolar seviyesinden bin 637 dolar seviyesine düştü. Ether’deki değer kaybı da yüzde 5,3.

Bitcoin şu an 25 bin 30, Ether de bin 650 dolar seviyesinde.

12 Kasım 2021’de 64 bin 400 dolara ulaşarak zirve yapan Bitcoin, bu seviyeden sonra düşüşe geçmişti. Aralıklarla yükselse de Kasım 2022’de 16 bin doların altına gerilemiş, uzun süre 20 bin doların altında seyretmişti.

2023’ün başından beri de inişli çıkışlı olsa da 20 bin doların üstünde seyrediyor. Nisan 2023’te de 30 bin doları geçmişti.

Ether de 12 Kasım 2021’de 4 bin 644 dolarla zirve yapmış ve sonrasında düşüşe geçmişti. Haziran 2022’de bin doların altını gören Ether, 2023’e bin 260 dolar seviyesinden girmiş ve inişli çıkışlı da olsa bin 500 doların üstünde seyrediyor.