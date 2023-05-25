Elon Musk konuşunca kripto paralar çakıldı

ABD’li girişimci Elon Musk, riskli yapısından dolayı kripto para birimlerine karşı ‘temkinli olma’ çağrısında bulundu. Bunun üzerine kripto para birimlerinde değer kaybı yaşandı.

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Wall Street Journal‘ın düzenlediği bir etkinlikte dün konuşan Musk, favori kripto para birimi Dogecoin’e veya başka bir birime kimsenin ‘mal varlığının tamamını’ yatırmaması gerektiğini dile getirdi.

Musk, riskli yapısından dolayı yatırımcıları kripto para birimlerine ‘temkinli’ yaklaşması yönünde uyardı.

Musk’ın bu sözlerinden sonra en yaygın kripto para birimi Bitcoin dün yaklaşık yüzde dört düşüşle 26 bin dolar seviyesine geriledi. Ether, yaklaşık yüzde 4,6 düşüşle bin 850 dolar seviyesinden bin 770 dolar seviyesine geriledi.

Dogecoin de yaklaşık yüzde beş düşüşle 0,07 dolardan işlem görüyor.

Musk’ın favorisi

Sayıları her geçen gün artan kripto para birimleriyle dalga geçmek için kurulan Dogecoin adlı kripto paranın piyasa hacmi son bir yılda 80 kattan fazla artarak 2 milyar doları aşmıştı.

Twitter’ı 27 Ekim 2022’de satın alan Elon Musk da 2021 ve 2022’de sosyal medya paylaşımlarının etkisiyle küresel piyasalarla ‘oynamıştı.’

ABD’li iş insanı, Bitcoin, Dogecoin ve Shiba’nın fiyatının çok hızlı yükselmesine ve düşmesine neden olan tweet’ler atmıştı.

Musk, kısa bir süre de olsa Twitter’ın logosunu Dogecoin’in logosuyla değiştirmişti.

WSJ’ye verdiği röportajda Musk, yine de ‘mizahından’ dolayı en sevdiği kripto para biriminin hala Dogecoin olduğunu belirtti.