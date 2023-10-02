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Yaramazlara biraz batar!

HDP, TİP, AKP ve CHP’lilerin çoğu hemfikir: Dış güçler Türkiye’yi bölmek istiyor

Metropoll Araştırma’nın anketine göre hemen bütün partililer ‘yabancıların Türkiye’yi bölmek istediği’ konusunda hemfikir.

Fotoğraf: AA

Türkiye’nin Nabzı Eylül araştırması 28 ilde 16-20 Eylül 2023’te toplam 1807 kişiyle yapıldı.


‘Nasıl bir ülkede yaşıyorsunuz?’ başlıklı ankette “Yabancıların bölmeye çalıştığı bir ülkede mi yaşıyorsunuz?” sorusu da soruldu.

Katılımcıların bu soruya verdiği ‘Evet’ yanıtının oranları şöyle:

  • AKP yüzde 62,5
  • CHP yüzde 62,7
  • MHP yüzde 63,4
  • İyi Parti yüzde 59,5
  • HDP yüzde 51,1
  • YRP yüzde 79,1
  • Zafer Partisi yüzde 83,3
  • TİP yüzde 60

Metropoll yöneticisi Özer Sencar sonuçlardan sonra X hesabından şöyle dedi: “Yani, dış güçlerin Türkiye’yi bölmeyi amaçladığı yönündeki yaygın kanaat siyasi parti veya kimlik sınırları tanımıyor. Dış tehdit konusunda iktidar ve muhalefet de önemli ölçüde fikir birliği içinde görünüyor.”

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