HDP, TİP, AKP ve CHP’lilerin çoğu hemfikir: Dış güçler Türkiye’yi bölmek istiyor

Metropoll Araştırma’nın anketine göre hemen bütün partililer ‘yabancıların Türkiye’yi bölmek istediği’ konusunda hemfikir.
Türkiye’nin Nabzı Eylül araştırması 28 ilde 16-20 Eylül 2023’te toplam 1807 kişiyle yapıldı.
‘Nasıl bir ülkede yaşıyorsunuz?’ başlıklı ankette “Yabancıların bölmeye çalıştığı bir ülkede mi yaşıyorsunuz?” sorusu da soruldu.
Katılımcıların bu soruya verdiği ‘Evet’ yanıtının oranları şöyle:
- AKP yüzde 62,5
- CHP yüzde 62,7
- MHP yüzde 63,4
- İyi Parti yüzde 59,5
- HDP yüzde 51,1
- YRP yüzde 79,1
- Zafer Partisi yüzde 83,3
- TİP yüzde 60
Metropoll yöneticisi Özer Sencar sonuçlardan sonra X hesabından şöyle dedi: “Yani, dış güçlerin Türkiye’yi bölmeyi amaçladığı yönündeki yaygın kanaat siyasi parti veya kimlik sınırları tanımıyor. Dış tehdit konusunda iktidar ve muhalefet de önemli ölçüde fikir birliği içinde görünüyor.”