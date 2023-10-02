HDP, TİP, AKP ve CHP’lilerin çoğu hemfikir: Dış güçler Türkiye’yi bölmek istiyor

Metropoll Araştırma’nın anketine göre hemen bütün partililer ‘yabancıların Türkiye’yi bölmek istediği’ konusunda hemfikir.

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Türkiye’nin Nabzı Eylül araştırması 28 ilde 16-20 Eylül 2023’te toplam 1807 kişiyle yapıldı.

‘Nasıl bir ülkede yaşıyorsunuz?’ başlıklı ankette “Yabancıların bölmeye çalıştığı bir ülkede mi yaşıyorsunuz?” sorusu da soruldu.

Katılımcıların bu soruya verdiği ‘Evet’ yanıtının oranları şöyle:

AKP yüzde 62,5

CHP yüzde 62,7

MHP yüzde 63,4

İyi Parti yüzde 59,5

HDP yüzde 51,1

YRP yüzde 79,1

Zafer Partisi yüzde 83,3

TİP yüzde 60

Metropoll yöneticisi Özer Sencar sonuçlardan sonra X hesabından şöyle dedi: “Yani, dış güçlerin Türkiye’yi bölmeyi amaçladığı yönündeki yaygın kanaat siyasi parti veya kimlik sınırları tanımıyor. Dış tehdit konusunda iktidar ve muhalefet de önemli ölçüde fikir birliği içinde görünüyor.”