Özhaseki’den belediye başkanlarına kentsel dönüşüm fırçası: Çiçek böcekle uğraşıyorlar

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki, İstanbul’daki kentsel dönüşümü hızlandırmak için birim kuracaklarını söyledi. Özhaseki ayrıca kentsel dönüşüm projesinde gerekli adımları atmadığını belirttiği belediye başkanlarını topa tuttu.

Fotoğraf: AA

Bakan Özhaseki, Bağcılar Yeni Mahalle 1538’inci Sokak’taki ‘Kentsel Dönüşüm Kapsamında Toplu Yıkım Töreni’nde konuştu. AA’nın haberine göre Kahramanmaraş merkezli deprem bölgesinde 200 binden fazla konutun ihalesine başladıklarını, bir taraftan köy evlerinde çelik model geliştirdiklerini anlatan Özhaseki, bu çalışmaları en kısa sürede bitireceklerini ve kısa süre içerisinde yaraları saracaklarını söyledi.

Belediye başkanlarına çattı

Kentsel dönüşüm çalışmaları yapmayan belediye başkanlarına tepki gösteren Özhaseki, şöyle konuştu:

“Ne yazık ki bir kısım belediye başkanlarımız hiç bu dallara basmıyorlar, hiç bu taraklarda bezleri yok. Sanki onların orası emniyetli bir yer. Dışarıda gidiyor, çiçekle böcekle uğraşmaya, akşama kadar düğün dernek gezmeye devam ediyor. Değerli kardeşlerim, bu işin üçüncü ayağı sizseniz, en önemli ayağında siz varsanız, ne olur belediye başkanlarını sıkıştırın. ‘Niye kentsel dönüşüm yapmıyorsun, bizim evler riskli, sen neredesin.’ deyin. Gelsinler bütün semtlerde onlar da uğraşsınlar. Vatandaşlarla bu işin hesabını, planlamasını yapsınlar. Sonra bakanlığa gelsinler, hangi partiden olursa olsun sonuna kadar kapımız açık çünkü bu memleket bizim, bu insanlar bizim. İnşallah bu gayretle de biz devam edeceğiz zaten.”

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İstanbul’a özel kentsel dönüşüm

Bakan Özhaseki, kentsel dönüşümü hızlandırmak istediklerini belirterek, İstanbul’da 188 yerde dönüşüm olduğunu, buralarda binlerce konutun dönüşeceğini, 600 bin civarında konutun değişimi ve dönüşümün sağlandığını anlattı.

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın seçim öncesinde açıkladığı ‘Yarısı Bizden’ kampanyasını hatırlatan Özhaseki, önümüzdeki günlerde bunların şartlarını açıklayacaklarını belirterek, şöyle devam etti:

“Bir taraftan da yasal olarak İstanbul’da nasip olursa yeni bir başkanlık kurarak özel İstanbul’daki kentsel dönüşümü devam ettirmek istiyoruz. Şu anda bir genel müdürlük bünyesinde 81 vilayetimizde olduğu gibi İstanbul da bir parça olarak devam ediyor. Ama İstanbul’u yeni bir genel müdürlüğe dönüştürüp kendi içinde bütçesi olan, sadece İstanbul’la uğraşacak olan, gece-gündüz demeden ‘İstanbul’u nasıl dönüştürürüm’ diye uğraşacak bir birim kuruyoruz. Buna uygun da hazine arsalarını değerlendirdiğimiz, oradan elde ettiğimiz gelirleri burada tutup sadece ve sadece kentsel dönüşüm için kullanacağımız bir birim kuruyoruz.”