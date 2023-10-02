Nobel Tıp Ödülü, mRNA aşılarına katkılarından dolayı iki bilim insanına

2023 Nobel Tıp Ödülü’nü Macar asıllı Katalin Kariko ve ABD’li Drew Weissman kazandı.

Nobel her yıl insanlığa hizmet eden çalışmaları ödüllendiriyor.

Bu yılki fizyoloji/tıp ödülü Covid-19’a karşı etkili mRNA aşılarının geliştirilmesini sağlayan nükleosid baz modifikasyonlarına ilişkin keşiflerinden dolayı 68 yaşındaki Katalin Kariko ve 64 yaşındaki Drew Weissman’a verildi.

2022 Nobel Tıp Ödülü’nü ‘soyu tükenmiş homininlerin genomları ile insan evrimine ilişkin keşiflerinden ötürü’ 68 yaşındaki İsveçli biyolog Svante Paabo kazanmıştı.

BREAKING NEWS

The 2023 #NobelPrize in Physiology or Medicine has been awarded to Katalin Karikó and Drew Weissman for their discoveries concerning nucleoside base modifications that enabled the development of effective mRNA vaccines against COVID-19. pic.twitter.com/Y62uJDlNMj — The Nobel Prize (@NobelPrize) October 2, 2023

Nobel Ödülleri

İsveçli Alfred Nobel’in vasiyeti üzerine ölümünden sonra 9 Haziran 1900’de kurulan Nobel Vakfı’nın insanlığa hizmette bulunanlara verdiği ödüller, dünyada en saygın ödüller olarak kabul ediliyor.

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Nobel Ödülleri, İsveç Kraliyet Bilimler Akademisi, İsveç Akademisi, Karolinska Enstitüsü ve Norveç Nobel Komitesi tarafından, kişiler veya kuruluşlara fizik, kimya, edebiyat, barış ve tıp olmak üzere 5 ayrı dalda en başarılı kabul edilen isimlere veriliyor.

Bunlara ek olarak, Nobel Ekonomi Ödülü, 1968’de İsveç Merkez Bankası’nın Alfred Nobel’in anısına ekonomi dalında da ödül verilmesini kararlaştırmasıyla ilk kez 1969’da verildi.