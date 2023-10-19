Akşam Postası / 19 Ekim 2023

Sinan Ateş davasında beş şüpheliye daha gözaltı: İkisi polis

Eski Ülkü Ocakları genel başkanı Sinan Ateş cinayeti soruşturması kapsamında ikisi polis olmak üzere beş şüpheli gözaltına alındı.

Mahkeme adalet bakanını sansürledi

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç’un Hakimler ve Savcılar Kurulu’na (HSK) gönderilen ‘rüşvet ihbarı’ dilekçesindeki iddialarla ilgili müfettiş görevlendirdiğini duyurduğumuz habere sansür getirildi.

Döviz arayışı: Şimşek Fransa yolcusu

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, yabancı yatırımcılara Türkiye’nin ekonomi politikalarını anlattığı tur kapsamında bugün Fransa’nın başkenti Paris’te.

Filistin: İsrail’in Gazze saldırılarında dört hastane hizmet dışı kaldı

İsrail’in ablukadaki Gazze Şeridi’ne yönelik saldırıları sonucunda dört hastane hizmet dışı kaldı.

AB’den vizelere ‘göçmen’ ayarı: Politikasını sertleştiriyor

Avrupa Birliği (AB), üye ülkelere vize serbestisi anlaşmalarını askıya alabilmesi için daha geniş yetkiler tanımaya hazırlanıyor. Bu adımı atmalarındaki gerekçeyse AB ülkelerine ‘düzensiz göçmen’ girişi endişesi.

Adalılar imar planını yargıya taşıyor: ‘Son İstanbul’u kaybetmek istemiyoruz’

İstanbul’un Adalar ilçesinde halk, yeni imar planının iptali için dava açacak. Söz konusu planın ‘ağaç kesimine, kıyı tahribatına, deniz kirliliğine ve kültürel mirasın kaybedilmesine sebep olabileceği’ belirtiliyor.

Müzisyenler tepkili: ‘Milli yas’ neden sadece bizim için var?

Müzisyenler, üç günlük ‘milli yas’ sürecinde yalnızca konserlerin iptal edilmesini “Yas bir tek bu sektörü vuruyor, olanların sorumlusu biz miyiz?” sözleriyle eleştirdi.

AB, Meta ve TikTok’a da soruşturma açtı

Avrupa Birliği (AB), Hamas’ın İsrail’e saldırılarının ardından yayılan gerek dezenformasyon, gerekse yasadışı ve zararlı içerikler nedeniyle Twitter’ın ardından Meta ve TikTok’un da AB kurallarına uyumuna ilişkin soruşturma başlattı.