Şirince ‘Dünyanın En İyi Turizm Köyleri’ listesine girdi

Birleşmiş Milletler Dünya Turizm Örgütünün (BMDTÖ) 25’inci Genel Kurulunda, İzmir’in Şirince köyü, ‘2023 Dünyanın En İyi Turizm Köyleri’ listesine girdi.

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AA’nın haberine göre Özbekistan’ın tarihi Semerkant şehrinde devam eden BMDTÖ 25’inci Genel Kurulunda ‘2023 Dünyanın En İyi Turizm Köyleri’ listesi açıklandı.

Kültürel ve doğal kaynaklar, kültürel kaynakların desteklenmesi ve korunması, ekonomik sürdürülebilirlik, sosyal sürdürülebilirlik, çevresel sürdürülebilirlik, turizmin geliştirilmesi ve değer zinciri entegrasyonu, altyapı, sağlık, emniyet ve güvenlik gibi alanlarda en iyi köylerin belirlendiği değerlendirmeye 260 başvuru yapıldı.

Genel Kurul kapsamında yapılan değerlendirmelerin ardından Kazakistan’ın Satı, Özbekistan’ın Sentob ve Türkiye’nin Şirince köylerinin de aralarında bulunduğu 54 köy, listedeki yerini aldı.