İsrail cumhurbaşkanı, Britanya başbakanına BBC’yi şikayet etti: Hamas’ı terör örgütü olarak tanımalı

İsrail Cumhurbaşkanı Isaac Herzog, Britanya Başbakanı Rishi Sunak’la görüşmesinde, Britanyalı yayın kuruluşu BBC’nin yayın politikasını değiştirerek, Hamas’ı ‘terör örgütü’ olarak tanımlamasını istedi.

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İsrail Cumhurbaşkanlığı’nın yazılı açıklamasına göre Herzog, sabah askeri uçakla İsrail’e gelen Sunak’la Batı Kudüs’te görüştü.

Burada Herzog, Sunak’a şunları dedi: “Sizin ve bizim gibi demokrasilerde, müdahale edemeyeceğinizi biliyorum. BBC’ye dünya genelinde Britanyalıların özel bir bağı var. Bu nedenle düzeltilmesi ve Hamas’ın bu platformda da bir terör örgütü olarak tanımlanması için bir haykırış olmalı.”

Herzog, ‘sınırlarından içeri giren bir terör örgütüyle mücadele ettiklerini ve bunun Lübnan, Irak, Suriye ve Yemen’de olduğu gibi İran tarafından yönetildiğini’ iddia ederek, “Bu uluslararası bir çıkar, tüm Avrupa uluslarının güvenlik çıkarı. Biz bu anı böyle görüyoruz” dedi.

Sunak’ın görüşmede, Herzog’un BBC‘ye ilişkin talebine herhangi bir karşılık vermediği ifade edildi.

Ne olmuştu?

İsrail’in saldırılarını sürdürdüğü Gazze’de, 17 Ekim’de El-Ehli Baptist Hastanesine düzenlediği bombardımanda, 471 kişi hayatını kaybetmiş, 28’i ağır 342 kişi yaralanmıştı.

BBC, İsrail ordusunun hastane saldırısıyla ilgili İslami Cihad Hareketini itham eden iddialarını doğrulayamadığını açıklamıştı. İsrail ordusu, Twitter’da İngilizce hesabından BBC’ye tepki göstermişti: “BBC tarafsız ve bağımsız olduğunu iddia ediyor… Ancak bu iddiaları doğrulayamadık. Bunun yerine soykırımcı bir terör örgütüne inanmayı seçiyorlar.”