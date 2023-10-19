Filistin: İsrail’in Gazze saldırılarında dört hastane hizmet dışı kaldı

İsrail’in ablukadaki Gazze Şeridi’ne yönelik saldırıları sonucunda dört hastane hizmet dışı kaldı.

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Gazze’deki Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Eşref el Kudra, İsrail’in bugüne kadar 19 sağlık kuruluşunu hedef aldığını, elektrik kesintileri ve yakıtın tükenmesi nedeniyle 14 sağlık merkezinin çalışmalarını durdurduğunu kaydetti.

Kudra, Cibaliye’deki El Yemen es Said Hastanesi’nin de elektrik kesintisi ve yakıtın bitmesi nedeniyle sadece acil durumlar için hizmet verebildiğini belirterek, “İsrail bombardımanında şu ana kadar Beyt Hanun, Ed Durra, El Kerame, El Uyun hastaneleri hizmet dışı kaldı” dedi.

Sözcünün verdiği bilgilere göre İsrail ‘kasten’ 23 ambulansı hedef aldı ve ambulansları kullanılmaz hale getirdi; 44 sağlık çalışanı öldü, 70’i yaralandı.

Gazze Şeridi’ndeki hastanelerde yüzde 150 doluluğa ulaşıldı

Gazze Şeridi’ndeki hastanelerde yüzde 150 doluluk oranına ulaşıldığını vurgulayan Kudra, hastanelerin kapasitelerinin üzerinde hasta ve yaralı kabul ettiğini belirtti.

Hastanelerde ilaç, tıbbi malzeme ve yakıt sorunu olduğunu söyleyen Filistinli yetkili, tıbbi malzemelerin Gazze Şeridi’ndeki hastanelere ulaştırılmasındaki gecikmelerin ‘daha fazla hastanın hayatına mal olacağı uyarısında’ bulundu.

Kudra, uluslararası toplumu ve insani yardım kuruluşlarını Gazze Şeridi’ndeki hastanelere acil tıbbi yardım ikmaline çağırdı.

Ne olmuştu?

Hamas’ın askeri kanadı İzzeddin Kassam Tugayları 7 Ekim sabahı İsrail’e ‘Aksa Tufanı‘ adlı kapsamlı saldırı başlatmıştı. Gazze’den İsrail yönüne binlerce roket atılırken, silahlı gruplar yerleşim yerlerine girmişti. Bunun üzerine İsrail Gazze Şeridi’ni bombalamaya başlamıştı. İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, “Savaştayız” demişti. Devam eden savaşta iki taraftan da siviller çatışmanın hedefi olmaya devam ediyor.

Gazze’den düzenlenen saldırılarda 1400 İsraillinin öldüğü, 3 bin 968 kişinin yaralandığı aktarılmıştı.

Filistin Sağlık Bakanlığı, İsrail’in saldırılarında Gazze’de 1524’ü çocuk 3 bin 785 kişinin öldüğünü, 12 binden fazla kişinin yaralandığını duyurmuştu.

Batı Şeria’da da İsrail güçlerinin saldırılarında 69 Filistinli’nin öldüğü, yaklaşık 1250 kişinin yaralandığı belirtilmişti.

İsrail’in saldırılarında 13 gazeteci yaşamını yitirmişti.