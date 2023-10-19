Mahkeme adalet bakanını sansürledi

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç’un Hakimler ve Savcılar Kurulu’na (HSK) gönderilen ‘rüşvet ihbarı’ dilekçesindeki iddialarla ilgili müfettiş görevlendirdiğini duyurduğumuz habere sansür getirildi.

Yılmaz Tunç. (AA)

Tunç 16 Ekim’de bir tweet atarak şunları söylemişti:

“İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığınca Hakimler ve Savcılar Kuruluna gönderilen ihbar dilekçesinde bahsedilen iddialarla ilgili olarak HSK ilgili dairesince gerekli inceleme ve soruşturma başlatılmış olup, verilen inceleme ve soruşturma izni üzerine HSK Teftiş Kurulunca müfettiş görevlendirilmiştir.

Hakimler ve Savcılar Kurulu, Anayasa ve mevzuatımızdan aldığı yetki ile bahse konu iddiaları titizlikle araştıracak, yapılacak inceleme ve soruşturma sonucunda gerekli işlem tesis edilecektir. Somut delillerle ortaya konulan ve suç teşkil eden hiçbir iş ve eylem karşılıksız kalmayacaktır. Bundan hiç kimsenin şüphesi olmasın.

Bununla birlikte; söz konusu ihbar dilekçesi ile gündeme getirilen bazı iddialarla ilgili olarak genelleme yapıp adaletin tecellisi için fedakarca çalışan yargı teşkilatımızın tüm mensuplarını töhmet altında bırakacak ve adalete güveni zedeleyecek açıklamalar ve yorumlardan kaçınmak gerekir. İster yargı içinden ister dışından; yargı yetkisinin kullanılması ile ilgili olarak yanlış tutum ve davranışlara tevessül edenlere asla müsaade edilmeyecektir.“

İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığınca Hâkimler ve Savcılar Kuruluna gönderilen ihbar dilekçesinde bahsedilen iddialarla ilgili olarak HSK ilgili dairesince gerekli inceleme ve soruşturma başlatılmış olup, verilen inceleme ve soruşturma izni üzerine HSK Teftiş Kurulunca… — Yılmaz TUNÇ (@yilmaztunc) October 16, 2023

Diken de bu tweet’i ‘HSK’ya ‘rüşvet ihbarı’ dilekçesi: Müfettiş görevlendirildi‘ başlığıyla haberleştirmişti.

Az önce elimize ulaşan elektronik postaya göre İstanbul 4’üncü Sulh Ceza Hakimliği haberin çıkarılmasına karar verdi. Yasa gereği haberin dört saat içinde kaldırılması gerekiyor.

Ne olmuştu?

Halktv.com.tr’den Seyhan Avşar, İstanbul Anadolu Başsavcısı İsmail Uçar’ın adliyede dönen rüşvet çarkına ilişkin HSK’ya dilekçe gönderdiğini bildirmişti.

Başsavcının yazısında, yedi yıl boyunca İstanbul Anadolu Adalet Komisyonu bjaşkanlığı yapan ve 1 Eylül’de İstanbul Adalet Komisyonu bjaşkanlığına atanan Bekir Altun hakkında dikkat çeken ifadeler yer almıştı. Altun’un iş takipçiliği yaptığı ve bazı dosyaları para karşılığı kapattığı iddia edilmişti.