‘Kıyafet’ üzerinden mağdur yarıştırmaya kalkan Gelecek Partili vekil, topa tutuldu

Gelecek Partisi Denizli Milletvekili Sema Silkin Ün, Hamas militanları tarafından kaçırılan kadın için “Gündelik kıyafeti iç çamaşırı türevi olan biri” deyip Gazze’de öldürülenlerin ‘ilgi görmediğini’ savununca Twitter’da topa tutuldu.
Almanya’dan bir müzik festivali için İsrail’e giden 30 yaşındaki Shani Louk, 7 Ekim’de Hamas militanları tarafından kaçırılıp bir kamyonetin arkasında yarı çıplak bir halde sokaklarda gezdirilmişti.
Gazzeli yetkililer iki gün İsrail’in El Ehli Baptist Hastanesi’ni bombaladığını ve 471 kişinin öldüğünü duyurmuştu. İsrail ise saldırıdan İslami Cihad’ı sorumlu tutmuş, İslami Cihad iddiayı reddetmişti.
Gelecek Partili Ün, kefene sarılmış Filistinlilerin bir kamyonet kasasındaki görüntülerini paylaşarak şunları yazdı: “Çok öfkeliyim en çok da İsrail medyasının yalanlarına kanıp bir avuç Filistinli’yi yalnız bırakanlara Gündelik kıyafeti iç çamaşırı türevi olan birinin kamyonet kasasındaki görüntüsü üzerinden dünyayı ayağa kaldıranlar savaş suçu aradığınız bir kamyonet kasası varsa işte burada.”
Ün’ün bu paylaşımı Twitter’da infial yarattı. Kimi Ün, CHP listelerinden seçildiği için genel başkan Kemal Kılıçdaroğlu’na sitem ederken kimi de vekilin bir zamanlar ‘Sağlam İrade’ rumuzuyla Twitter’da terör estirip nam salmış eski ‘Ak trol’ Taha Ün’ün eşi olduğunu hatırlattı.