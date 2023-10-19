‘Kıyafet’ üzerinden mağdur yarıştırmaya kalkan Gelecek Partili vekil, topa tutuldu

Gelecek Partisi Denizli Milletvekili Sema Silkin Ün, Hamas militanları tarafından kaçırılan kadın için “Gündelik kıyafeti iç çamaşırı türevi olan biri” deyip Gazze’de öldürülenlerin ‘ilgi görmediğini’ savununca Twitter’da topa tutuldu.

Fotoğraf: Twitter

Almanya’dan bir müzik festivali için İsrail’e giden 30 yaşındaki Shani Louk, 7 Ekim’de Hamas militanları tarafından kaçırılıp bir kamyonetin arkasında yarı çıplak bir halde sokaklarda gezdirilmişti.

Gazzeli yetkililer iki gün İsrail’in El Ehli Baptist Hastanesi’ni bombaladığını ve 471 kişinin öldüğünü duyurmuştu. İsrail ise saldırıdan İslami Cihad’ı sorumlu tutmuş, İslami Cihad iddiayı reddetmişti.

Gelecek Partili Ün, kefene sarılmış Filistinlilerin bir kamyonet kasasındaki görüntülerini paylaşarak şunları yazdı: “Çok öfkeliyim en çok da İsrail medyasının yalanlarına kanıp bir avuç Filistinli’yi yalnız bırakanlara Gündelik kıyafeti iç çamaşırı türevi olan birinin kamyonet kasasındaki görüntüsü üzerinden dünyayı ayağa kaldıranlar savaş suçu aradığınız bir kamyonet kasası varsa işte burada.”

Ün’ün bu paylaşımı Twitter’da infial yarattı. Kimi Ün, CHP listelerinden seçildiği için genel başkan Kemal Kılıçdaroğlu’na sitem ederken kimi de vekilin bir zamanlar ‘Sağlam İrade’ rumuzuyla Twitter’da terör estirip nam salmış eski ‘Ak trol’ Taha Ün’ün eşi olduğunu hatırlattı.

Ne ölüye saygıları var, ne diriye.. Dünyada-ahirette(!) sadece kendilerine imtiyaz bekleyen vicdansız bir güruh..

Onun uygun gördüğü kıyafetle öldürülmediyseniz, öldürülmeliydiniz. https://t.co/dgDl3KPQQW — Nur Betül Aras (@kucukprensiye) October 19, 2023

Ölünce saygı görmek için yeterince kapalı olmanız gerekiyor arkadaşlar duyurulur https://t.co/GIEcVVZGaA — nevsin mengu (@nevsinmengu) October 18, 2023

kendisi sivas katliamının yıldönümünde ekteki tiviti atmış kişinin eşi ve meclise chp oylarıyla girmiştir. cesedi bir kamyonet arkasında gezdirilip tükürüğe boğulan kadınla ilgili şunları yazıyor. https://t.co/BO51byNBTn pic.twitter.com/gCs6aCralz — birol akbaba (@birolakbaba) October 18, 2023

Ben de çok öfkeliyim çünkü bu “kadın” “milletvekili”!!!

Dünya erkek veya kadın bu siyasetçilerle yönetilemez, yönetilmemeli! Zaten halklar artık “yönetilmeyi” reddetmeli. İnanın kaos olmaz. Kaos da, savaşlar da her ölümden acı duymayan #kirlisiyasetler yüzünden.@KBGuclu https://t.co/wKzOIshysP — Filiz Kerestecioğlu (@FilizKer) October 18, 2023

Teşekkürler Kılıçdaroğlu! Kocası Gezi döneminde hepimize satır sallayan, Sivas katliamıyla övünen; kendisi, Emine Erdoğan'ın özel kalem müdürlüğü yapan bu yobazı Meclis'e taşıdınız. https://t.co/OXliIMbRhf — Bülent Mumay (@bulentmumay) October 19, 2023

İslamcının zulüm algoritması böyle çalışıyor işte. Mazlumun gündelik kıyafetine, zalimin kimden olduğuna, zulmün yaşandığı lokasyona göre durdukları pozisyon şipşak değişiyor. Biri için dünyayı ayağa kaldırırken, diğerine içten içe oh olsun diyorlar. Bunlarla suya gidilmez. https://t.co/ESooCJBaHK — Katre (@merdumgiris) October 19, 2023

Mecliste böyle bir kadın vekil:



“Gündelik kıyafeti iç çamaşırı türevi olan birinin kamyonet kasasındaki görüntüsü üzerinden dünyayı ayağa kaldıranlar…”



Göğüs kafesinizde bir kalp olmadığına yemin edebilirim. https://t.co/kx29AN7tX6 — Evrim Kuran (@evrimkuran) October 19, 2023

CHPlilerin oylarıyla seçilen bu kadın Hamas’ın katledip kamyonet kasasında gezdirdiği masum sivilin katlini “gündelik kıyafetleri iç çamaşırı gibiydi” diyerek yumuşatmaya çalışıyor. Teşekkürler Kemal Kılıçdaroğlu ve yanındaki çete. https://t.co/CyB16O6GZZ — Ali Gül (@avaligul) October 18, 2023

Bu zihniyete göre 'gündelik kıyafeti iç çamaşır olanların ölümüne üzülmemeli' anlamı çıkıyor. Bunun insanlıkla, vicdanla uzaktan yakından ilgisi yok.



Bu yobazı Meclis'e sokakların ivedilikle hesap vermesi gerekiyor! https://t.co/e486Py9p1V — Canan Kaya (@ckayacanan) October 19, 2023

İslamcının zulüm algoritması böyle çalışıyor işte. Mazlumun gündelik kıyafetine, zalimin kimden olduğuna, zulmün yaşandığı lokasyona göre durdukları pozisyon şipşak değişiyor. Biri için dünyayı ayağa kaldırırken, diğerine içten içe oh olsun diyorlar. Bunlarla suya gidilmez. https://t.co/ESooCJBaHK — Katre (@merdumgiris) October 19, 2023

Mağdur yarıştırmak…üstelik bunu kadın kıyafeti üzerinden yapmak…

Üstelik bunu yapan bizzat bir kadın…

Yazıklar olsun….

Böyle bir mesajı yazabilen, lütfen bir daha insanlıktan bahsetmesin https://t.co/2h1YN9mqjp — zeynep gürcanlı (@zeynepgurcanli) October 19, 2023

Gündelik kıyafetini beğenmeyeceğiniz kadınlar size oy verip meclise gönderdi. https://t.co/YlAyq0mSAW — Evren Balta 🫐 (@Evreki) October 18, 2023

İç çamaşırı takıntısı , jartiyer ve kombinezon anahtar kelimeleri bende bir çağrışım yapıyor

Buna “Kara propaganda” da denilebilir

Cinsiyetçi taciz de

Kelimelerinin kifayetsizliği de

Meclisten bir ses

Vah vah !! https://t.co/TkBj0U4ixj — Esin Davutoğlu Şenol (@esenol) October 18, 2023

Kıyafetiniz Semaya göre açıksa ölmeyi hak ediyormuşsunuz. Bu r.zil mahluk Kılıçdaroğlu sayesinde meclise girdi. İkinizin de Allah b3l4sını versin. Sivillerin ölümünü kıyafete göre makulleştirmen bir milletvekili! https://t.co/RTUei9WnOZ — siber kekilli (@cyberkekilli) October 18, 2023