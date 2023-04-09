Eski ‘Ak Trol’ün eşi CHP listesinden aday

14 Mayıs seçimlerine CHP’yle ortak listeden girecek Gelecek Partisi’nin adayları arasında eski ‘Ak Trol’ Taha Ün’ün eşi de yer aldı.

Fotoğraf: Diken

CHP milletvekili adaylarının listesini Yüksek Seçim Kurulu’na (YSK) teslim etti. Listede Gelecek Partisi’ne 12 kişilik kontenjan verildi.

Bunlardan biri Sema Silkin Ün.

Ün, Denizli’de üçüncü sıradan aday gösterildi. Denizli 2018 seçimlerinde AKP’den dört, CHP’den üç ve İYİ Parti’den bir olmak üzere sekiz vekil çıkarmıştı. Dolayısıyla Sema Silkin Ün seçilebilecek bir sıradan aday gösterildi.

Bu seçimlerde Denizli’nin milletvekili sayısı yedi.

Bir zamanlar ‘Sağlam İrade’ydi

Sema Silkin Ün, bir zamanlar ‘Sağlam İrade’ rumuzuyla Twitter’da terör estirip nam salmış eski ‘Ak trol’ Taha Ün’ün eşi.

Sema Silkin Ün bir zamanlar Emine Erdoğan’ın özel kalem müdürüydü.

İkilinin nikah şahitliğini bizzat Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan yapmıştı.

Beylerbeyi Sarayı’ndaki törenden bir kare… Fotoğraf: Twitter

Her iki isim, Ahmet Davutoğlu partiden ayrılınca AKP’den uzaklaşmıştı. İkili o günlerden bu yana Davutoğlu’nun ekibinde.

Sema Silkin Ün, Gelecek Partisi’nde kültür sanat politikalarından sorumlu genel başkan yardımcılığını yürütüyordu.

Sema Silkin Ün’ün şöyle bir tweet’i var arşivde.

Taha Ün ise her ne kadar uzunca bir süredir sessizliğe büründüyse de kişi ve kurumları hedef gösterdiği, nefret söylemine başvurmaktan da çekinmediği tweet’ler hala akıllarda.

İşte bazıları:

‘Sağlam İrade’, 2015’te, 31 insanın yakılarak öldürüldüğü Sivas katliamının yıldönümü 1 Temmuz’da ‘Sivas’ın yollarınaaa’ diye tweet atmış, sonra silmek zorunda kalmıştı.

Ün, Nisan 2016’da Türkiye kökenli Hollandalı gazeteci Ebru Umar’ın ‘cumhurbaşkanına hakaret’ suçlamasıyla gözaltına alınmasından başrolü oynamıştı. Ün, Umar’ın peşine düştüğünü de ‘göğsünü gere gere’ kabul etmişti.

Çözüm süreci devam ederken, ‘PKKlılar ile sağlıklı ve sürdürülebilir iletişim kurmayı başarabilen tek nesne’ diyerek bir ‘satır’ resmi paylaşıp ‘hey gidi 90lar : )’ yazan da Ün’ün ta kendisiydi. Tweet Şırnak’ın İdil ilçesi Kozluca köyünde seçim çalışması yürütmek isteyen HDP’lilerle buna engel olmak isteyen Hüda-Par’lılar arasındaki çatışma sonrasında atılmıştı.

‘Sağlam İrade’, sık sık eski HDP lideri Selahattin Demirtaş’ı da hedef alıyordu.

Mezhepçi yaklaşımını gizleme gereği duymayan Taha Ün, Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyonun Yemen’deki Şii Husi hedeflerine yönelik saldırılarını, ‘Sünni olsun çamurdan olsun’ tweet’iyle desteklemişti.

Mart 2015’te Berkin Elvan soruşturmasının savcısı Mehmet Selim Kiraz’ın Çağlayan Adliyesi’nde iki DHKC’li tarafından rehin alınmasının ardından, takipçilerini ‘İstanbul’un beş mahallesindeki soysuz böcekler’i ezmeye çağıran Taha Ün, şunları yazmıştı: “Din düşmanı, vatan, bayrak ezan düşmanı soysuzların kafasını bir daha kalkmamak üzere ezmek hepimizin boynumuzun borcu. Peki kim bunlar? Bunlar İstanbul’un beş mahallesine çöreklenmiş bir avuç pislik. Bunlar ezilmesi gereken bir böcek.”

Taha Ün, 26 Temmuz 2015’te polise ‘vur’ yetkisi istemişti.

‘Pelikan Dosyası’nda da vardı

Mayıs 2016’da, Erdoğan ile dönemin başbakanı Davutoğlu arasında oluştuğu yazılıp çizilen ayrışma ilk kez ‘Pelikan Dosyası’ ismiyle açılan bir blogda ayrıntılı biçimde dile getirilmişti.

Bir yazıda ‘Reis’in gözünden ‘Hoca’ yerden yere vurulurken Taha Ün için şu ifadeler kullanılmıştı: “Hocam, Osman Sert eliyle Taha Ün’ü kendi trol ekibine dahil etti. İşin kötüsü Taha Ün’ün eşi, Emine Erdoğan hanımefendinin özel kalem müdiresi Sema Silkin. REİS açısından ne kadar berbat bir durum değil mi? Taha Ün ve ekibi, yanlarına birkaç hırdavatı da alıp, hocayı eleştiren herkesi tvitırda FİTNEci ilan etmeye başladı.”

Ün o bu sabah Twitter hesabını kapatmış, “Bu tartışma ortamı yatışana kadar bu şekilde kenarda durmayı daha uygun gördüm” demişti.

Sema Silkin Ün’ün adaylığı, Twitter’da da hayli eleştirildi.

İnanılır gibi değil.

Bir zamanların AKP trolü Taha Ün'ün eşi Sema Silkin Ün CHP listesinden Denizli'den aday gösteriliyor.

Bu şahıs Emine Erdoğan'ın ÖZEL KALEM MÜDİRESİYDİ.#herkesicinchp??? — serdar akinan (@serdarakinan) April 8, 2023