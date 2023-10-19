AB, Meta ve TikTok’a da soruşturma açtı

Avrupa Birliği (AB), Hamas’ın İsrail’e saldırılarının ardından yayılan gerek dezenformasyon, gerekse yasadışı ve zararlı içerikler nedeniyle Twitter’ın ardından Meta ve TikTok’un da AB kurallarına uyumuna ilişkin soruşturma başlattı.

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AB’nin yürütme organı Avrupa Komisyonu’nun açıklamasında, Dijital Hizmetler Yasası (DSA) kapsamında, Meta ve TikTok platformlarına resmi bilgi talebi gönderildiği belirtildi.

Açıklamada, talebin Hamas’ın İsrail’e saldırılarının ardından başta terör, şiddet içerikli yayınlar ve nefret söylemi olmak üzere, yasadışı içerik ve dezenformasyonun yayıldığına dair komisyona ulaşan iddiaların ardından yapıldığına işaret edildi.

Her iki şirkete de 25 Ekim’e kadar süre verildi.

AB’nin yeni dijital kuralları

AB’nin ağustosta yürürlüğe giren yeni yasası büyük dijital platformlara katı kurallar getirmişti. Meta ve TikTok da ‘çok büyük çevrim içi platform’ sınıflandırmasında yer alıyor.

Yasaya göre söz konusu platformların yasadışı içeriğin yayılmasını ve dezenformasyonu önlemesi gerekiyor.

Kural ihlalinde bulunan dijital platformlara küresel cirolarının yüzde 6’sına varacak seviyede para cezası söz konusu. İhlalin tekrarı durumunda söz konusu dijital platformların AB’deki faaliyetine son verilebiliyor.

Geçen hafta da AB Twitter hakkında soruşturma başlattığını duyurmuştu.