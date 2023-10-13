Avrupa Birliği, Twitter için ‘dezenformasyon’ soruşturması başlattı

Avrupa Birliği (AB) İsrail-Filistin savaşına ilişkin yanıtlıcı ve şiddet içerikli paylaşımlarla ilgili Twitter hakkında soruşturma başlattı.

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AB son günlerde Twitter’da şiddet bulunduran yasa dışı içerik ve dezenformasyon yayıldığını, bu tür içeriklerin uyarılara rağmen kaldırılmadığını bildirirken iki gün önce de bunların kaldırılması için şirketin sahibi Elon Musk’a 24 saat süre vermişti.

Akabinde, Twitter CEO’su Linda Yaccarino konuyla ilgili AB’ye yanıt verdi. Yaccarino, şiddet içerikli paylaşımlar ve dezenformasyonla mücadele ettiklerini, ayrıca Hamas bağlantılı yüzlerce hesabı kapattıklarını açıklamıştı.

Ancak bu açıklama AB için yeterli olmadı.

BBC’nin aktardığına göre AB Twitter hakkında soruşturma başlattı.

Habere göre Avrupa Komisyonu, Twitter’a ‘resmi bilgi talebi’ gönderdi. Bu sayede AB, platformun, yeni kabul edilen Dijital Hizmetler Yasası’na uyup uyulmadığını ve ihlal edilen noktaları tespit edebilecek. Bilgi talebi terör ve şiddet içeriklerinin yayılması, nefret söylemi ve Hamas’ın saldırılarıyla ilgili.

Avrupa Komisyonu’nun açıklamasına göre ilk etapta Twitter’ın 18 Ekim’e kadar platformun ‘kriz müdahale protokolünün’ etkinleştirilmesi ve uygulanmasıyla ilgili soruları cevaplaması gerekiyor.