Kulis haberi: Musk, Twitter’ı Avrupa’dan çekebilir

Twitter’ın (X) sahibi Elon Musk, dijital hizmetlerle ilgili yeni düzenlemeden dolayı uygulamayı Avrupa Birliği’nden (AB) çekmeyi değerlendiriyor.

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Reuters’ın Business Insider’ın kulis haberinden aktardığına göre Musk uygulamanın bölgedeki kullanılabilirliğinin kaldırılmasını veya Avrupa Birliği’ndeki kullanıcıların uygulamaya erişiminin engellenmesini düşünüyor.

Ne olmuştu?

AB, İsrail-Hamas çatışmasının başlamasından beri Twitter’da şiddet bulunduran yasa dışı içerik ve dezenformasyon yayıldığını, bu tür içeriklerin uyarılara rağmen kaldırılmadığını bildirirken bir hafta önce de bunların kaldırılması için şirketin sahibi Elon Musk’a 24 saat süre vermişti.

Akabinde, Twitter CEO’su Linda Yaccarino konuyla ilgili AB’ye yanıt verdi. Yaccarino, şiddet içerikli paylaşımlar ve dezenformasyonla mücadele ettiklerini, ayrıca Hamas bağlantılı yüzlerce hesabı kapattıklarını açıklamıştı.

Ancak bu açıklama AB için yeterli olmamış ve AB, ağustosta kabul edilen ‘Dijital Hizmetler Yasası’ kapsamında Twitter hakkında soruşturma başlatmıştı.