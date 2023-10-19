AB’den vizelere ‘göçmen’ ayarı: Politikasını sertleştiriyor

Avrupa Birliği (AB), üye ülkelere vize serbestisi anlaşmalarını askıya alabilmesi için daha geniş yetkiler tanımaya hazırlanıyor. Bu adımı atmalarındaki gerekçeyse AB ülkelerine ‘düzensiz göçmen’ girişi endişesi.

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AB Komisyonu şu açıklamayı yayınladı: “Gelişen jeopolitik bağlam, vizesiz seyahatle bağlantılı yeni zorlukları da beraberinde getirdi. Bu nedenle, AB’nin vizesiz seyahatin kötüye kullanılması durumlarını ele alacak donanıma sahip olması büyük önem taşıyor.”

Açıklamada bu durumlara örnek olarak ‘AB’nin vize politikasıyla uyum eksikliği nedeniyle artan düzensiz göç, vizesiz ülkelerdeki yatırımcıların vatandaşlık programları veya göçmenlerin devlet destekli araçsallaştırılması gibi hibrit tehditler’ gösterildi.

Yeni kurallara göre üye ülkeler vize serbestisi uygulamalarını askıya alabilmek için daha geniş ve esnek gerekçeler öne sürebilecek.

AB’nin endişesi vize serbestisi uyguladığı 60 ülkeden bazılarından düzensiz göçmen girişi endişe ediyor.

AB Komisyonu’nun içişlerinden sorumlu üyesi Ylva Johansson, geçen yıl AB’ye vizesiz seyahat uygulamasının bulunduğu üçüncü ülkelerden yaklaşık 150 bin kişinin sığınma için başvurduğunu söyleyerek “Vizesiz seyahat böyle kullanılmamalı” dedi.