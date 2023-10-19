Müzisyenler tepkili: ‘Milli yas’ neden sadece bizim için var?

Yine 3 günlük yas ilanı ile konserlerimiz, turnelerimiz iptal oldu. Ama bizim dışımızda herkes için hayat devam edecek. Mekan açık müzik yok. Bu barış süreci veya ateşkes için ne anlam ifade ediyor? Hiçbir şey! Ateşkes istiyoruz hemen şimdi!!!Gücün varsa buna harca.