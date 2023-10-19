Müzisyenler tepkili: ‘Milli yas’ neden sadece bizim için var?

Müzisyenler, üç günlük ‘milli yas’ sürecinde yalnızca konserlerin iptal edilmesini “Yas bir tek bu sektörü vuruyor, olanların sorumlusu biz miyiz?” sözleriyle eleştirdi.
Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, Gazze’de 471 kişinin ölümüne neden olan hastane saldırısı nedeniyle milli yas ilan etmişti.
Yas nedeniyle bu haftaki kültür-sanat etkinlikleri ve konserler iptal edildi.
Müzisyenler, yaşanan her acı olayda ilk olarak müziğin susturulmasına karşı. ‘Milli yas’ın bu ülkede en zor para kazanan kesimini çalışamaz hale getirdiğinin altını çizen müzisyenler “Şarkılarımızı söylerken de savaşa karşı çıkabiliriz” diyorlar.
Müzisyenlerin konser iptaline eleştirileri şu şekilde: