Erdoğan duyurdu: Filistin için üç günlük yas

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, Gazze’de 471 kişinin ölümüne neden olan hastane saldırısı nedeniyle milli yas ilan kararını duyurdu.

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Kararı sosyal medya hesabından açıklayan Erdoğan, “Türkiye olarak Filistinli kardeşlerimizin yaşadığı büyük acıları yüreğimizde hissediyoruz. Çoğu çocuk ve masum sivillerden oluşan binlerce şehidimize duyduğumuz saygının bir gereği olarak ülkemizde 3 günlük milli yas ilan edilmiştir” dedi.

Ne olmuştu?

Gazzeli yetkililer dün İsrail’in El Ehli Baptist Hastanesi’ni bombaladığını ve en az 500 kişinin öldüğünü duyurmuştu. İsrail’se saldırıdan İslami Cihad’ı sorumlu tutmuş, İslami Cihad iddiayı reddetmişti.

Filistin Sağlık Bakanlığı bugün resmi sayıyı 471 olarak güncellemişti.