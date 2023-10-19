Döviz arayışı: Şimşek Fransa yolcusu

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, yabancı yatırımcılara Türkiye’nin ekonomi politikalarını anlattığı tur kapsamında bugün Fransa’nın başkenti Paris’te.

Şimşek son olarak Dünya Bankası ve IMF’nin yıllık toplantıları için Fas’a gitmişti. Fotoğraf: Twitter

‘Piyasaların sevdiği bir isim’ diye tanıtılan Mehmet Şimşek’in ekonomi koltuğuna geçmesine rağmen yabancı yatırımcının Türkiye’ye dönüşüne dair güçlü belirtiler yok. Şimşek bu nedenle seçim sonrası döviz bulabilmek için yönünü Körfez’e çevirmiş ve ilk gezisini Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz’la Birleşik Arap Emirlikleri’ne (BAE) yapmıştı. Daha sonraki duraklarsa Katar ve Suudi Arabistan olmuştu.

Bakan diğer yandan Batı yatırımlarını çekmek için de kolları sıvanmıştı.

Ağustos başında Şimşek ve Merkez Bankası Başkanı Hafize Gaye Erkan, JP Morgan’ın İstanbul’da düzenlediği yatırımcı toplantısına katılmıştı. Şimşek bununla da kalmamış, eylülde ABD’de yatırımcılarla buluşmuştu.

Yeni rota Paris

Bakan Şimşek’in yeni rotası Fransa. Günübirlik temasları kapsamında Paris’te yatırımcılarla yuvarlak masa toplantıları planlayan Şimşek, OECD Finansal ve Kurumsal İşler Bölümü Direktörü Carmine Di Noia’yla görüşecek. Şimşek, sonra Fransa Maliye Bakanı Bruno Le Marie’yle bir araya gelecek.

Ekonomim’in aktardığına göre Franco-German Forum’un akşam yemeğinde Fransız ve Alman yatırımcılarla buluşacak Şimşek, görüşmelerinde uluslararası yatırımcılara Türkiye’nin yeni ekonomi politikaları ve Orta Vadeli Program’daki hedef ve reform hazırlıklarını anlatacak, katılımcıları fırsatları değerlendirmeye davet edecek.