Eski askeri araziye konut projesi kaçak çıktı

CANAN COŞKUN

İstarnbul’da 15 Temmuz darbe girişiminden sonra boşaltılan askeri arazilerden birindeki inşaat ruhsatsız çıktı.

Fotoğraflar: Mimarlar Odası İstanbul Büyükkent Şubesi

İstanbul’un Maltepe ilçesindeki eski Nurettin Baransel Kışlası’nın arazisinde ‘dar gelirliler için sosyal konut’ yapılıyordu.

Durumu Mimarlar Odası İstanbul Büyükkent Şubesi ortaya çıkardı. Şube, kaçak inşaatı durdurma ve ruhsatsız yapıları yıkma sorumluluğu bulunan İstanbul Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü, büyükşehir (İBB) ve Maltepe belediyesine bağlı kamu görevlileri hakkında suç duyurusunda bulundu.

Bakanlıktan yanıt yok

Dilekçeden anlaşıldığına göre mimarlar projeyle ilgili il müdürlüğüre yönelttiği sorulara herhangi bir yanıt alamadı.

Büyükşehir belediyesi söz konusu arazide çatı seviyesine gelmiş altı adet bloğun kaba inşaatının devam ettiği yanıtını verdi. Maltepe belediyesi de inşai faaliyetleri bakanlığın yürüttüğünü bildirdi.

Fotoğraf: Mimarlar Odası İstanbul Büyükkent Şubesi

Kaçak inşaatın sorumluluğu

Mimarlar, inşaat faaliyetinin ruhsatsız ve kaçak şekilde sürmesinden il müdürlüğü, İBB ve Maltepe belediyesine bağlı kamu görevlileri sorumlu tuttu. Sorumluların ruhsatsız inşaatı durdurmadığı ve hukuka aykırı olarak inşa edilen yapıların yıkmadığı belirtildi. Kaçak inşaata göz yuman kamu görevlilerinin ‘görevi kötüye kullanma‘ suçunu işlediği savunuldu.

Ne olmuştu?

Dar gelirliler için 100 bin sosyal konut projesi kapsamında Maltepe’deki 50 hektar büyüklüğündeki askeri arazi TOKİ’ye devredilmişti. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı da söz konusu araziyle ilgili yeni imar planları hazırlamıştı.

İmar planlarının iptali istemiyle dava açılmıştı. Davaya bakan İstanbul 14’üncü İdare Mahkemesi imar planlarının planlama esasları ve tekniklerine uygun olup olmadığının tespit edilmesi için bilirkişi raporu hazırlanmasını istemişti. Bilirkişilerin hazırladığı raporda, öngörülen nüfusun farklılık göstermesi planların taşıması gereken kesinlik ilkesine uygun olmadığı belirtilmişti.

Rapora göre, söz konusu askeri alan çevredeki orman alanlarına benzer fauna özellikleri ve özgün türlere rastlanabilecek bir bölge karakteri taşıyor. Alanda ağaç dokusu bulunmasına karşın imar planları yapılırken ağaç tespit çalışmasının yapılmadığını aktaran bilirkişiler, alanın doğal yapısı itibariyle detaylı bir araştırma gerektiğini aktarmıştı.

Atış okulu arazisi Aydos ormanlarını da içinde barındırdığı için burası yeraltı suyu rezerv alanı olarak İstanbul’da nitelikli memba sularının yoğunlaştığı alanlardan biri. Rapora göre, buna karşın, imar planlarında bu konuda bir araştırma, analiz, irdeleme yapılmamış veya plan notu hazırlanmamış.

Bilirkişiler, tüm bu değerlendirmeler sonucunda dava konusu imar planlarının imar mevzuatına, şehircilik ilkelerine ve planlama esaslarına uygun olmamasından dolayı kamu yararı taşımadığını bildirmişti.