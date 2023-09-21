Boşaltılan kışlalar: Maltepe’deki atış okulu arazisi parsel parsel yağmalanıyor

CANAN COŞKUN

Darbe girişiminden sonra boşaltılan askeri araziler bir bir yapılaşmaya açılırken İstanbul Maltepe’deki Nurettin Baransel Kışlası için de yeni projeler hazırlanıyor. Arazinin doğusuna dar gelirliler için yapıldığı söylenen ancak özel lise barındıran konut projesi inşa edilmek istenirken, kuzey kısmındaki Fenerbahçe’ye tahsis edilen 125 bin metrekarelik alana da sporcuların konaklayabileceği birimler yapılmak isteniyor. CHP’li Maltepe Belediye Başkanı Ali Kılıç’ın Cumhurbaşkanı’na onaylattığını söylediği Maltepe Fuar, Kongre ve Yaşam Merkezi M’Expo da buraya inşa edilmek isteniyor.

Şehir Plancıları Odası İstanbul Şubesi’nin verilerine göre, 15 Temmuz’dan sonra boşaltılan askeri araziler İstanbul’un yüzölçümünün yüzde 10’unu oluşturuyor. İstanbul Çevre Düzeni Planı’na göre ‘askeri alanların tasfiyesi halinde bu alanların öncelikle eksik olan sosyal ve teknik altyapı (eğitim, sağlık, kültürel tesis, hal, mezarlık, yeşil alan vb.) alanları olarak kullanılması‘ gerekiyor. Darbe girişiminden sonra başta Cumhurbaşkanı Erdoğan olmak üzere hükümet yetkilileri bu arazilerin yeşil alan olarak kalacağını söylese de hazırlanan imar planları öyle olmayacağını gösteriyor.

Ali Koç duyurmuştu

İstanbul Maltepe’deki eski Piyade Atış Okulu arazisi parsel parsel imara açılan alanlardan biri. Arazinin güneydoğusuna dar gelirliler için yapılacağı söylenen konut projesi tasarlanırken, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, arazinin Fenerbahçe’ye tahsis edilen 125 bin metrekarelik kısmıyla ilgili imar planı değişikliği yaptı.

Fenerbahçe başkanı Ali Koç, geçtiğimiz yıl Haziran ayında Samandıra’daki Can Bartu tesislerine 600 metre mesafedeki yeni arazinin 30 yıllığına kulübe tahsis edildiğini duyurmuştu. Bahsi geçen arazi Nurettin Baransel Kışlası sınırlarında yer aldığı için İstanbul imar haritalarında ‘askeri alan’ olarak görülüyor.

Kırmızıyla taralı kısım proje alanı

Konaklama birimleri

Bakanlığın askıya çıkardığı imar planı değişikliğinde Fenerbahçe’ye tahsis edilen parsellerin fonksiyonu ‘açık-kapalı spor tesisi alanı’ olarak önerildi. Plan değişikliği notlarında, alanda futbol, basketbol, voleybol, atletizm, buz pateni, yüzme havuzu, teniz kortu gibi spor faaliyetlerini içeren kapalı ve açık tesislerin yer alabileceği belirtildi. Bunlara ilaveten idari birimler, sporcuların konaklayabileceği birimler, yeme-içme ve satış birimleri, spor ekipman ve araçlarının depolanması ve korunmasına yönelik depo ve garajların inşa edilebileceği aktarıldı.

Plan notlarında ‘konaklama birimleri’ yapılacağı yazsa da imar yönetmeliğinde ve kanununda açık-kapalı spor tesislerine inşa edilebilecekler arasında böyle bir yapı tarifi yok. Yönetmelikte spor ve oyun alanları şöyle tarif ediliyor: Spor ve oyun ihtiyaçlarını karşılayan alanlardır. Bu alanlarda kent ölçekleri hiyerarşisine göre gerekli spor ve oyun alanları bulunur. Bunlar futbol, basketbol, voleybol, tenis, yüzme, atletizm, buz pateni vb. gibi spor faaliyetlerini ihtiva eden açık ve kapalı tesis alanlarıdır.

İmar Kanunu’ndaysa açık-kapalı spor tesislerinin açık ve kapalı otopark, idari, sosyal ve kültürel tesisler, lokanta, pastane, çayhane, çarşı, alışveriş birimleri ve büfe gibi yapıları içerebileceği belirtiliyor.

65 bin metrekare inşaat alanı

Arazideki yapılaşma koşulları da emsal 0,40, yapı yüksekliği beş kat olarak belirlendi. Bu da 125 bin metrekarelik alanda 65 bin metrekarelik inşaat alanı anlamına geliyor.

Bakanlık Fenerbahçe lehine tahsisi kaldırmış

İmar planı değişikliğinde Fenerbahçe’yle Milli Savunma Bakanlığı arasında yapılan protokole de yer veriliyor. Protokole göre, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, bahsi geçen arazideki Milli Savunma Bakanlığı tahsisini Fenerbahçe’ye irtifak hakkı verilmesi için kaldırmış. Protokolde, Ali Koç’un bahsettiği gibi arazinin 30 yıllığına kulübe tahsis edildiğiyle ilgili bir ifade de bulunmuyor. Protokolde arazinin ne kadar süreliğine kulübe verildiği yazmıyor.

Özel okulu olan dar gelirli projesi

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın Aralık 2019’da duyurduğu dar gelirliler için 100 bin sosyal konut projesinin bir ayağı da atış okulu arazisine yapılmak isteniyordu. Araziye yedi etapta toplamda 4 bin 28 konut, 44 dükkan, bir cami, bir de özel lise inşa edilmesi planlanıyor. Planlara göre, inşa edilmek istenen sağlık tesisi de Tavşantepe deresinin işletme bandına konumlandırılmıştı.

Yapımı planlanan konut projesi

Fuar alanı geliyor

Araziye bunların yanında CHP’li Maltepe Belediye Başkanı Ali Kılıç’ın gündeme getirdiği M’Expo isimli fuar alanı da inşa edilmek isteniyor. Kılıç, 2014 yılında projeyi tanıtırken ilk etapta 100 bin metrekarelik kapalı alanın hizmete gireceğini, daha sonra kapasitenin 200 bin metrekareye kadar yükseltileceğini söylemişti.

Askeri alana planlanan fuar alanı projesi (Görsel: Maltepe Belediyesi)

Dönemin çevre, şehircilik ve iklim değişikliği bakanı Murat Kurum ise Nisan 2022’de fuarın askeri alana yapılacağını, 500 bin metrekarelik alanda projeye başlanacağını duyurmuştu.

Bunun üzerine Ali Kılıç da “M’Expo fuar projemiz bir kalkınma ve istihdam projesi. Sayın Cumhurbaşkanımıza projemizi sundum, onay aldım. Sayın Bakanımız Murat Kurum’un Maltepe’mizi ziyaret ederek projenin müjdesini vermesi beni de çok mutlu etti. Kendilerine teşekkür ediyorum. Maltepe’mize ve Anadolu Yakası’na hayırlı olsun” demişti.