‘Kayyım’dan imar iptaline: Toprakları için direnen Çambükü halkından bir zafer daha

AYŞEGÜL KASAP

Samsun 1’inci İdare Mahkemesi, Amasya’nın Taşova ilçesi Çambükü köyüne organize sanayi bölgesi (OSB) projesinde imar planını iptal etti.

Valiliğin “Biz devletiz istediğimizi alırız” sözlerinden ve vatandaşın yanında yer aldığı için kaymakamlığın muhtarlığı ‘cezalandırıp’ kayyım atamasından sonra köy halkı bu kararla bir zafer daha elde etmiş oldu.

Hukuki süreçse henüz bitmedi. Bu kararın diğer davalara da etkisinin olumlu olması bekleniyor.

Fotoğraf: Çambükü halkı

OSB projesine geçen yıl karar verilmişti. Tarım arazileri alanında olduğu için halk bunu istememişti. Köyün mezarlığının da OSB için tahsis edilmesi yöre halkının sabrını taşırmış, köy halkı muhtarın gerekli evrakları imzalamamasını istemişti. Muhtar İlyas Celep “O mezarlıkta iki şehit var” diyerek tahsis işlemi için gerekli evrakları imzalamamıştı.

Daha sonra valiliğin “Biz devletiz istediğimizi alırız” sözlerine ve kaymakamlığın baskılarına direnen muhtar görevden alınmış yerine kayyım atanmıştı.

Yargı süreci devam ederken jandarma ve polis köylülerin arazisine girmiş, ürünlerini korumak isteyenleri de gözaltına almıştı. Ayrıca dozerlerle ekilen ürünler de biçilmişti. 2 bin ağaç kesilmişti. Bu ağaçların çoğu 20 yıllık ceviz ağaçlarıydı.

Köyün geçim kaynağı zaten tarım ve hayvancılık. OSB’nin kurulmasıyla beraber tarım ve hayvancılık bitecekti.

Bilirkişi raporu da bölgeye OSB inşa edilmemesi gerektiğine dair görüş bildirdi. Ama mülki amirler yargı sürecini beklemediği gibi raporu da görmezden gelmişlerdi. Bilirkişi raporlarını değerlendiren Samsun Bölge İdare Mahkemesi, bölgede OSB yapımı için yürütmeyi durdurma kararı vermişti.

Bakanlığın kararı hukuka uygun değil

Bir karar da Samsun 1’inci İdare Mahkemesi’nden geldi. Mahkeme imar planını iptal etti. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı kararı için ‘Hukuka uygun değil’ dedi.

Kararda şöyle denildi: “Çevre Düzeni Planında Taşova ilçesinde OSB yer seçimi için Dörtyol Mevkii önerilmişken dava konusu plan değişikliğine esas teşkil eden yer seçimi sürecinde Çambükü Köyü Mevkii’nin seçilmiş olmasının yeterli analiz ve araştırmaya dayanmadığı, alan belirlenirken alternatif alan aranmasının usulüne uygun olarak yapılmadığı, OSB kurulmasına ilişkin Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı kararının iptaline verilmesi ile dava konusu işlemin sebep unsurunun ortadan kalktığı hususları dikkate alındığından dava konusu işlemde hukuka uygunluk bulunmadığı sonucuna varılmıştır.”