Akşam Postası / 19 Ekim 2022

Erdoğan’dan Kılıçdaroğlu’na adaylık çağrısı: Şantaj ve baskılardan korkma

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’na adaylık çağrısında bulunarak “Hodri meydan, çık karşıma projelerimizi anlatalım” dedi.

Kılıçdaroğlu’ndan Erdoğan’a yanıt: Korkaksın, gelemeyeceksin

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, kendisine meydan okuyan Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ı bir televizyon programında tartışmaya çağırdı: “Halkımız da Bay Kemal’in vizyonu ile Erdoğan ve danışmanlarının vizyonunu görsün. Yakın bir gelecekten bahsetmiyorum, gel bu akşam yapalım. Korkaklıktan bahsetmişsin, net söylüyorum, korkak sensin ve bu akşam gelemeyeceksin.”

Erdoğan’ın ‘PKK’lılar 15 çocuk yapıyor’ sözlerine tepki: ‘Kürtler bunu anladı’

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın, “Çocuk çok önemli. Bak PKK’nın beş tane, 10 tane, 15 tane var” sözlerinin Kürtler hakkında kullandığını vurgulayan siyasetçilerden tepkiler yükseldi: “Erdoğan PKK’lilerin çocuklarının olmadığını çok iyi biliyor. Kürt nüfusunu kastederek nasyonal bir söz kuruyor aslında. Bunu Kürtler anladı. Partisine dahil ettiği devlet katındaki ortakları olan ulusalcılara da selam çakıyor.”

Kılıçdaroğlu: Yetkiyi verin Türkiye’yi değiştirelim

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, AKP ve MHP’nin tabanlarını kamplaştırma sayesinde bir arada tuttuklarını söyleyerek, “Ama o tabalarında da ciddi bir çözülme var. Onlar da Türkiye’nin gerçeğini görüyorlar. Onlar da Türkiye’de olan ve biteni görüyorlar” dedi.

TELE1 üç gün kapatılacak: Hedef seçimlerde karartılmış ekran, susturulmuş Türkiye

Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK), haber kanalı TELE1’in üç günlüğüne karartılmasına karar verdi. CHP’li RTÜK üyesi İlhan Taşçı, bir sonraki aşamanın kanalın yayınına son verilmesi olacağını söyledi.

211 yazar sansür yasasına karşı birleşti: Zorbaların yalanına karşı, halkın hakikati

211 edebiyatçı ve yazar ‘sansür yasası’na karşı yaptıkları ortak açıklamada, ülkeyi derin bir karanlığa boğacak sansür yasasını reddettiklerini belirterek “Zorbaların yalanına karşı, halkın ve dünyanın hakikati!” ifadelerini kullandılar.

Erdoğan’ın Bartın mesajı: Rabbimizin yazgısına teslim olacağız

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, Amasra’daki maden patlamasında topu yine ‘kader’e attı: “İnananlar için burası çok önemli, kadere inanan insanlarız. Kaza ve kadere inanan insanlarız. Suçlunun yakasına yapışacağız. Şehitlerimizin geride kalanlarına sahip çıkacağız. Rabbimizin yazgısına da teslim olacağız.”

Akşener, Erdoğan’a yüklendi: Bunun adı cinayet, katliam

Bartın’ın Amasra ilçesindeki maden patlamasında 41 kişinin hayatını kaybetmesini kadere bağlayan Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’a bir tepki de İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener’den geldi.

Mektup yetmedi, şimdi de ABD’den Türkiye’ye ‘yaptırım’ ziyareti

ABD Hazine Bakanlığı’nın Rusya’yla ilişkilerde Türkiye’ye ‘yaptırım sopası’ gösteren mektubundan sonra bu kez ABD’li yetkililer yüz yüze görüşmelerle uyarılarını yineledi.

Rosatom: Türkiye’yle Sinop’taki nükleer santral için görüşmelere başladık

Rusya Devlet Atom Enerjisi Kurumu Rosatom’un Genel Müdürü Aleksey Lihaçev, Türkiye’yle Sinop’ta nükleer güç santrali inşa edilmesine yönelik müzakerelere başladıklarını açıkladı.

Altaylı, MetroPOLL’e ‘algı mimarı’ diye yüklendi, Sencar’dan yanıt geldi

Habertürk yazarı Fatih Altaylı, MetroPOLL Araştırma Şirketi’ni ve kurucusu Özer Sencar’ı ‘algı oluşturmak’ ve sahte anketler yapmakla suçlayarak, “En en muhalif olduğu dönemde ben bu zatı Teke Tek’e çıkarmadım, referans almadım” dedi. Sencar’sa, Altaylı’nın son bir yılda iki kez kendisini programına çağırdığını söyledi.

Erdoğan, ‘savcısı’ olduğu davada tutuklu kalan Çelebi’ye rozeti taktı

CHP’den Memleket Partisi’ne oradan da AKP’ye geçen İzmir Milletvekili Mehmet Ali Çelebi’ye parti rozetini Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan taktı.

Avro bölgesinde enflasyon yüzde 9,9

Avro bölgesi tüketici fiyatları endeksi (TÜFE) eylülde geçen yılın aynı ayına göre yüzde 9,9 arttı. TÜFE, eylülde aylık bazdaysa yüzde 1,2 yükseldi.

Putin, Ukrayna’dan ilhak ettiği bölgelerde sıkıyönetim ilan etti

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Rusya’nın ilhak ettiği Ukrayna’ya ait dört bölgede sıkıyönetim ilan edildiğini duyurdu.