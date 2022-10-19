Avro bölgesinde enflasyon yüzde 9,9

Avro bölgesi tüketici fiyatları endeksi (TÜFE) eylülde geçen yılın aynı ayına göre yüzde 9,9 arttı. TÜFE, eylülde aylık bazdaysa yüzde 1,2 yükseldi.

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Reuters anketine katılan ekonomistler avro bölgesinde TÜFE’nin yüzde 10 olacağını tahmin etmişlerdi.

Avro bölgesinde enerji ve işlenmemiş gıda fiyatları hariç tutularak hesaplanan çekirdek enflasyonsa yıllık bazda yüzde 6 artarak yüzde 6,1’lik beklentilerin altında geldi. ​

Avro bölgesinde yıllık bazda en yüksek enflasyona sahip ülkeler yüzde 24,1’le Estonya, yüzde 22,5’le Litvanya ve yüzde 22’le Letonya oldu.