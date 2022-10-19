Avro bölgesinde enflasyon yüzde 9,9

Avro bölgesi tüketici fiyatları endeksi (TÜFE) eylülde geçen yılın aynı ayına göre yüzde 9,9 arttı. TÜFE, eylülde aylık bazdaysa yüzde 1,2 yükseldi.
Reuters anketine katılan ekonomistler avro bölgesinde TÜFE’nin yüzde 10 olacağını tahmin etmişlerdi.
Avro bölgesinde enerji ve işlenmemiş gıda fiyatları hariç tutularak hesaplanan çekirdek enflasyonsa yıllık bazda yüzde 6 artarak yüzde 6,1’lik beklentilerin altında geldi.
Avro bölgesinde yıllık bazda en yüksek enflasyona sahip ülkeler yüzde 24,1’le Estonya, yüzde 22,5’le Litvanya ve yüzde 22’le Letonya oldu.