Rosatom: Türkiye’yle Sinop’taki nükleer santral için görüşmelere başladık

Rusya Devlet Atom Enerjisi Kurumu Rosatom’un Genel Müdürü Aleksey Lihaçev, Türkiye’yle Sinop’ta nükleer güç santrali inşa edilmesine yönelik müzakerelere başladıklarını açıkladı.

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Lihaçev, Rus devlet kanalı Rossiya-24’teki açıklamasında, Türkiye’nin ikinci nükleer güç santralini Sinop’ta inşa etmeyi planladığını dile getirdi.

Sinop’un, nükleer konusunda çalışma yapan herkes tarafından bilinen, dört güç üniteli büyük bir nükleer santral inşası için cazip bir nokta olduğunu anlatan Lihaçev, “Büyük bir nükleer santralin gelecekteki varlığını da göz önünde bulundurarak teknolojik ittifaklar kurulması, yatırım politikası ve Türkiye enerji piyasasının şekillendirilmesi açısından yaklaşımlar oluşturmak üzere Türk iş ortaklarımızla görüşmelere başladık” dedi.

Türkiye, Sinop’ta nükleer santral için ilk olarak Japonya’yla anlaşmış ama artan maliyetler nedeniyle 2019’da Japonya yapımı durdurmuştu. 2020’de de nükleer santral inşaatı tekrardan gündeme geldi. Japonya’ysa Sinop’un gündemlerinde olmadığını açıklamıştı.

Türkiye’nin inşaatı devam eden diğer nükleer santrali Akkuyu’daysa kriz çıkmıştı. İnşaat, Rus-Türk ortaklığıyla başlamıştı. Akkuyu Nükleer Santrali’ni işletecek Rosatom’un iştiraki Akkuyu Nükleer, iki buçuk ay önce, santralin şu ana kadarki müteahhitlik işlerini yürüten IC İçtaş İnşaat’ın ortak olduğu şirketin sözleşmesini feshederek, müteahhitlik işlerini tamamen Rus ortaklardan oluşan bir şirkete devretmişti. Akkuyu’nun 2023’te faaliyete geçmesi planlanıyor.