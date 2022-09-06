İddia: Akkuyu’da İçtaş’ın sözleşmesi feshedilince inşaat durma noktasına geldi

Akkuyu Nükleer Santrali inşaatında Türk yüklenici IC İçtaş’ın devre dışı bırakılmasının ardından çalışmaların durma noktasına geldiği iddia edildi.

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Akkuyu Nükleer Santrali’ni işletecek Rosatom’un iştiraki Akkuyu Nükleer, santralin şu ana kadarki müteahhitlik işlerini yürüten IC İçtaş İnşaat’ın ortak olduğu şirketin sözleşmesini feshederek, müteahhitlik işlerini tamamen Rus ortaklardan oluşan bir şirkete devretmişti.

Fesih kararının, Rusya’nın Akkuyu Nükleer Santrali yatırımı için Türkiye’ye üç haftada 15 milyar dolar göndereceğine dair haberlerin ardından gelmesi dikkat çekmişti.

İçtaş, bunun Türk şirketlerinin varlığını azaltmak için kasıtlı yapıldığını söylemişti. İçtaş’tan yetkililer, bunun ‘Rusya’nın bir operasyonu’ olduğunu öne sürerken, dile getirirken asıl amacın Rusya’dan gelecek finansmanın Türkiye’de harcanmamasına yönelik olduğu belirtmişti.

Rosatom, Rus-Türk ortaklığıyla kurulan Titan-2 IC İçtaş A.Ş.’nin sözleşmeye aykırı davrandığı ve iş güvenliğini sağlamadığı gerekçesiyle sözleşmesini feshetmişti. IC İçtaş’sa geçen günlerde süreci Britanya’nın başkenti Londra’daki tahkim mahkemesine götüreceklerini söylemişti.

ANKA’nın IC İçtaş’ın bir yetkilisinde edindiği bilgiye göre İçtaş’ın çalıştığı dönemde 2 bin 500 – 3 bin metreküp olan günlük kullanılan beton hacmi, şirketin sözleşmesinin feshedilmesinin ardından yüzde 90 düştü ve eylülde günlük 200-300 metreküpe kadar geriledi.

İnşaatın durma noktasına gelmesi nedeniyle birinci güç ünitesinin devreye alınmasında en az bir-iki yıllık gecikme olmasının öngörüldüğü öğrenildi. Diğer üç ünitenin de birer yıl arayla devreye alınması planlandığı için tesisin tamamlanarak işler hale gelmesinin beş yıldan fazla bir zaman alacağı belirtildi.

En uzun süren inşaat

Santralin temeli 14 Nisan 2015’te atıldı. Türkiye Atom Enerjisi Kurumu’nun (TAEK) verilerine göre dünyada nükleer santrallerin yapım süresi ilk betonun dökülmesinden sonra yaklaşık altı-yedi yıl civarında bulunuyor.

Akkuyu Nükleer Santrali’ndeyse yavaşlayan inşaat nedeniyle bugün itibariyle yaklaşık bir-iki yıllık gecikme tahmin ediliyor. Tesisin tümüyle tamamlanmasının da yaklaşık beş yıllık zaman alacağı hesaplandığında yaklaşık 12 yıllık inşaat süresiyle santralin yapımı dünyanın en uzun süren nükleer santrallerinden birisi olacağı ifade ediliyor.