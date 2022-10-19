Özgür Gündem davası: AKP’den aday adayı olan hakim Murat Bircan’ın reddi istendi

CANAN COŞKUN

Özgür Gündem gazetesine yönelik baskı nedeniyle 2016 yılında destek için ‘nöbetçi’ genel yayın yönetmenliği yapanlara yönelik dava devam ediyor. Davada yargılanan hak savunucularının avukatı, heyette yer alan ve daha önce AKP’den milletvekili aday adayı olan Murat Bircan’ın reddini talep etti. Mahkeme, avukatların talebini değerlendirmesi için dosyayı bir üst mahkemeye gönderdi.

Kapatılan Özgür Gündem gazetesine yapılan baskıya dikkat çekmek için 2016’da başlatılan ‘nöbetçi genel yayın yönetmenliği’ kampanyasına katıldıkları için yargılanan Sınır Tanımayan Gazeteciler Örgütü Türkiye Temsilcisi Erol Önderoğlu, Türk Tabipleri Birliği Merkez Konseyi Başkanı Prof. Dr. Şebnem Korur Fincancı ve yazar Ahmet Nesin’in yargılandığı davaya bugün devam edildi. İstanbul 13’üncü Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen duruşmaya Önderoğlu ile diğer sanıkların avukatları katıldı.

Erol Önderoğlu. Fotoğraf: Diken

AKP’li hakim heyette

Duruşma başlarken Gezi davası sırasında AKP’den 2018 yılında milletvekili aday adayı olduğu ortaya çıkan hakim Murat Bircan’ın heyette olduğu gözlendi. Önderoğlu’nun avukatı Abbas Yalçın da bunun üzerine “Murat Bircan’ın tarafsız bir yargılama yapacağına inanmadığımız için kendisinin reddini talep etmiştik, bu talebimizi yineliyoruz” dedi.

Fincancı’nın avukatı Meriç Eyüboğlu da “Murat Bircan’ın heyette olmadığı fikrine kapıldık, çünkü bir önceki duruşmada yoktu. Şimdi burada gördüğümüz için reddini talep ediyoruz. Tarafsız ve adil bir karar vereceğini düşünmüyoruz” diye konuştu.

Mahkeme de avukatların talebini değerlendirmesi için dosyayı bir üst mahkeme olan İstanbul 14’üncü Ağır Ceza Mahkemesi’ne gönderdi. Bir sonraki duruşma 1 Şubat 2023 saat 10:00’da yapılacak.

Ne olmuştu?

Önderoğlu, Fincancı ve Nesin, 2016 yılında Özgür Gündem gazetesine destek vermek için düzenlenen Nöbetçi Yayın Yönetmenliği kampanyasına katılmıştı. Üç isim, genel yayın yönetmenliği yaptıkları gün çıkan haberler gerekçesiyle 10 gün tutuklu kaldı ve haklarında ‘terör örgütü propagandası yapma’, ‘suç işlemeye alenen tahrik etme’, ‘suçu ve suçluyu övme’ suçlamalarıyla dava açıldı. Mahkeme, 17 Temmuz 2019’da beraat kararı verdi, ancak duruşma savcısının kararı temyiz etmesi üzerine istinaf mahkemesi 20 Ekim 2020’de kararı bozdu. Böylece yargılama yeniden başladı.