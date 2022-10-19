PKK üyesi olmakla suçlanan İBB çalışanı hakim karşısına çıktı

CANAN COŞKUN

İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nde (İBB) sosyal hizmet uzmanı olarak çalıştığı sırada gözaltına alınan Şafak Duran bugün hakim karşısına çıktı. Duran, İBB’de çalışmadan önce Sultanbeyli Belediyesi’ne bağlı Mülteciler Derneği’nde çalıştığını söyledi. Mahkeme, Duran’ın tutukluluk halinin devamına karar verdi.

Duran, 27 Nisan’da terörle mücadele ekipleri tarafından İBB’de gözaltına alınmıştı. Duran’ın gözaltına alınmasından sonra AKP yanlısı Misvak dergisi sosyal medya hesabından paylaştığı videoda yer alan kişinin Duran olduğunu ve konuşmasında İBB’de işe gireceğini söylediği iddia edilmişti. Videodaki alt yazıda “Her şey güzel olacak. Senin işini de yaptık. Sağlık personeli yapamadık. Veteriner de olurdu. Olmadı. Yıllardır domuz tedavi ettim. Buraya kadarmış. Şehir iyi gelecek. Bana haberi geldi. Sosyal hizmet uzmanı. Yardım kartı dağıtırsın” cümleleri yer alıyordu. Doğrulama platformu Teyit.org yaptıkları inceleme sonucu, çeviri metninin konuşmayla bir ilgisi olmadığını duyurmuştu.

Duran gözaltına alındıktan sonra İBB, Duran’ın İBB’de proje bazlı, sınırlı süreli çalışan bir eleman olduğu, işe alım sürecinde adli sicil kaydında herhangi bir olumsuz unsura rastlamadığını belirtmişti.

‘Uyuyan hücre’

İstanbul başsavcılığının hazırladığı iddianamede, Duran’ın örgütün özel kuvvet yapılanmasına dahil olduğu öne sürüldü. Duran’ın dahil olduğu belirtilen hücrenin örgütün ‘uyuyan hücreleri‘nden biri olduğu iddia edilmişti. İddianamede Duran aleyhine etkin pişmanlıktan yararlanan eski örgüt üyelerinin 2014’te alınan ifadelerine de yer verildi.

Duran, nisanda gözaltına alınmadan önce 16 Ocak 2021’de gözaltına alınmış ve serbest bırakılmıştı. 27 Nisan’da tekrar gözaltına alınan Duran hakkındaki yakalama kararının tarihi 19 Nisan’dı.

‘Şov malzemesi olarak kullanıldım’

İstanbul 32’nci Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen duruşmaya ‘örgüt üyesi olmak’la suçlanan ve tutuklu olarak yargılanan Şafak Duran katıldı.

Duran, savunmasında şunları söyledi:

“2010 yılında Çanakkale Üniversitesi Uluslararası İlişkiler bölümüne yerleştim. 2012’de tekrar sınava girdim ve Sakarya Üniversitesi Sosyal Hizmetler bölümünü kazandım. 2016’da mezun olduktan sonra KPSS’ye girdim. Sonra da özel bir bakım merkezinde iki yıl çalıştım.

2018-2020 yılları arasında Strasbourg Üniversitesi’nde öğrenciydim. Türkiye’ye döndükten sonra Sultanbeyli Belediyesi’ne bağlı Mülteciler Derneği’nde çalışmalar yürüttüm. Sonrasında da İBB’de çalışmaya başladım. İş başvurusunu da internetten yaptım. Orada dokuz ay çalıştıktan sonra başka projelerde çalıştım. Tutuklanmam nedeniyle bu çalışma da yarıda kaldı.

Hiçbir zaman yasa dışı bir örgütün üyesi olmadım. Ocak 2021’de gece yarısı evime yapılan baskınla gözaltına alındım. Gözaltına alınırken hak ihlallerine maruz kaldım. Hakkımda saldırganca ve yalan haberler yapıldı. Emniyet güçleri vesikalık fotoğrafımı basına servis etti. Bu davada hedef ben değilim, sadece kurbanım. Hedef olsaydım adresim belliydi, gelip alırlardı. Şov malzemesi olarak kullanıldım. Bu dosya İBB ile hesaplaşma dosyasıdır. 27 Nisan’dan itibaren bir kabusun içine düştük. Bu linç nedeniyle ne benim ne de ailemin can güvenliği vardır. Basına servis edilen fotoğraftaki ben değilim. Bu fotoğraf bana gösterilmeden tüm Türkiye’ye gösterildi.”

Jandarma: Fotoğraftaki ‘kuvvetle muhtemel’ Duran

Duran’ın savunmasından sonra mahkeme başkanı, iddianamedeki fotoğraflarla ilgili İstanbul İl Jandarma Komutanlığı’nın 18 Nisan 2022 tarihli teknik inceleme raporunu hatırlattı. Raporda, fotoğrafta yer alan kişinin ‘kuvvetle muhtemel’ Duran olduğu öne sürülüyor.

Duran’ın avukatları da müvekkilinin tahliyesini talep etti. Mahkeme başkanı da daha sonra duruşma savcısının taleplerle ilgili görüşünü sordu. Savcı, etkin pişmanlıktan yararlanan PKK üyesi tanıkların bir sonraki duruşmada dinlenmelerini talep etti.

Fotoğraf 2016’da ele geçirilmiş

Savcı, öte yandan Şırnak’ta 2016’da yapılan operasyonda ele geçirilen örgütsel dokümanlar arasında yer alan dava konusu fotoğrafların Şırnak’taki soruşturma dosyasında olup olmadığınının sorulmasını istedi. Duran’ın 2014’te örgüte katıldığı iddiasıyla ilgili terörle mücadele şube müdürlüğüne yazı yazılarak ilgili kurum ve kuruluşlara kullandığını beyan ettiği telefon numarasının istenmesini talep etti. Duran’ın eğitim gördüğü Sakarya Üniversitesi’nden öğrencilikle ilgili belgelerin istenmesini talep eden savcı, tutukluluk halinin de devamına karar verilmesini istedi.

Tahliye çıkmadı

Mahkeme, Duran’ın tutukluluk halinin devamına hükmetti. Etkin pişmanlıktan yararlanan örgüt üyesi iki tanığın bir sonraki duruşma dinlenmesine hükmeden heyet, fotoğrafta yer aldığı öne sürülen ve cezaevinde bulunan iki kişinin de aynı şekilde tanık olarak dinlenmesine karar verdi. Duran’ın öğrenciliğiyle ilgili belgelerin de istenmesine hükmeden heyet, bir sonraki duruşmanın 11 Ocak 2023, saat 11:00’de yapılmasına karar verdi.