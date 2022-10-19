Mektup yetmedi, şimdi de ABD’den Türkiye’ye ‘yaptırım’ ziyareti

ABD Hazine Bakanlığı’nın Rusya’yla ilişkilerde Türkiye’ye ‘yaptırım sopası’ gösteren mektubundan sonra bu kez ABD’li yetkililer yüz yüze görüşmelerle uyarılarını yineledi.

Yetkililer geçen iki günde Merkez Bankası (MB) Başkanı Şahap Kavcıoğlu, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) ve Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu’nu (DEİK) peş peşe ziyaret ederek ‘yaptırımlar’ vurguladı, delinmemesi konusunda uyardı.

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Türkiye, Ukrayna’ya 24 Şubat’ta savaş açan Rusya’yla, Batı’nın ağır yaptırımlarına karşın ticari ve ekonomik faaliyetlerini sürdürüyor. Bu nedenle Batı’nın Türkiye’ye yaptırım uygulamayı tartıştığı haberler gündemdeki yerini korurken, benzer bir uyarı ABD cephesinden gelmiş, Rus kurum ve şahıslarla iş yapan Türk şirket ve bankalarının yaptırımla karşılaşacağı vurgulanmıştı. TÜSİAD, TOBB ve MÜSİAD’a nisanda bununla ilgili bir mektup gittiği ortaya çıkmıştı. Mektubun hükümet yetkilileriyle de paylaşıldığı bildirilmişti. İş dünyasından da konuyla ilgili ‘endişe verici’ açıklamaları gelmişti.

Konuya ilişkin Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’dan bugüne kadar kayda değer bir açıklama gelmezken, Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati yaptırım uyarısını görmezden gelerek, “Türk iş dünyası örgütlerine iletilen mektubun iş çevrelerimizde bir endişe yaratması anlamsızdır” demişti.

Bu kez ABD Hazine Bakanlığı’ndan yetkililer, TOBB ve DEİK’i ziyaret ederek Rusya’ya yönelik yaptırımlarla ilgili yüz yüze görüştü.

Bu kez yüz yüze görüştüler

Bloomberg HT’den Gözde Kuyumcu’nun haberine göre ABD’nin ‘terörün finansmanıyla mücadele’ konusunda yetkili Hazine Bakan Yardımcısı Elizabeth Rosenberg’le ABD Dışişleri Bakanlığı’nın terörle mücadeleden sorumlu Müsteşar Yardımcısı Erik Woodhouse, pazartesi TOBB, salı da DEİK’i ziyaret ederek Türk şirketlerinden yaptırımların delinmesine dahil olmamalarını istedi.

Buna göre, salı İstanbul’da düzenlenen basına kapalı toplantıda DEİK’ten iş insanlarıyla yaklaşık bir saat görüşüldü.

Ambargolar vurgulandı

Yaklaşık 60 kişinin katıldığı toplantıda içinde BM kararların da olduğu ambargolara vurgu yapıldı. Ardından ABD Hazine Bakanlığı’nın Rusya’ya yönelik yaptırımlar konusunda hassasiyeti ifade edildi.

Yaptırımlarla alakalı, yaptırıma uğramış kişiler ve firmaların listesinin sürekli kontrol edilmesinin altı çizildi.

Bunların kontrolünün düzenli şekilde sağlanması ve Rus ambargolarının Türkiye üzerinden ihlal edilmemesi adına karşılıklı fikir alışverişi yapıldı.

Kavcıoğlu tamam, Hazine Bakanlığı sırada

ABD merkezli Bloomberg ajansı, iki ABD’li yetkilinin MB Başkanı Şahap Kavcıoğlu’yla da görüştüğünü, Hazine ve Maliye Bakanlığı yetkilileriyle de görüşeceğini aktardı.