Altaylı, MetroPOLL’e ‘algı mimarı’ diye yüklendi, Sencar’dan yanıt geldi

Habertürk yazarı Fatih Altaylı, MetroPOLL Araştırma Şirketi’ni ve kurucusu Özer Sencar’ı ‘algı oluşturmak’ ve sahte anketler yapmakla suçlayarak, “En en muhalif olduğu dönemde ben bu zatı Teke Tek’e çıkarmadım, referans almadım” dedi. Sencar’sa, Altaylı’nın son bir yılda iki kez kendisini programına çağırdığını söyledi.

Fotoğraf: Diken/YouTube

MetroPOLL’ün son dönemdeki anketlerinde AKP’deki erimenin durduğu, hatta 2018’deki milletvekili seçimlerinde AKP oy vermiş ama ekonomik krizin yükseldiği, özgürlüklerin kısıtlandığı bu dönemde ‘kararsızlar’ kümesine dahil olmuş seçmenin de yavaş yavaş eski partisine döndüğü görülüyor.

Şirketin anketlerinde Cumhrubaşkanı Tayyip Erdoğan’ın dış politika girişimleri, ücretlere getirilen düzeltmeler gibi hamlelerle görev onayını artırdığı da görülüyor. Özer Sencar’sa sosyal medyada muhalefet blokunun aday seçiminde dikkatli davranması gerektiğini sık sık dile getirirken, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun doğru aday olmadığına dair görüşleri öne çıkarıyor.

CHP lideri de bu sebeple Sencar’a isim vermeden yüklenmişti.

‘Algı mimarlığı’

Bugün Habertürk’teki köşesinde MetroPOLL hakkında bir yazı kaleme alan Altaylı, “Bir röportajında söylediği ‘Öncelikle karşı tarafın kaybedebileceğine inandırmamız gerekiyor’ cümlesi ‘algı mimarlığı’ yaptığı iddialarına dayanak oldu. Ancak son zamanlarda AK Partililerin Sencar’ın ‘algı’ yaratması ile ilgili şikayetleri kesilmeye başladı” dedi.

Sencar’ın yayımladığı anket sonuçları hakkında Altaylı, şunları kaydetti: “Sencar’ın peş peşe yayınladığı daha doğrusu ‘bahsettiği’ anketler. Metropoll araştırmanın ‘ziraatçi’ patronu neredeyse günde iki kere son derece sofistike sorular ve detaylı yanıtlarla anket sonuçları açıklıyor. Metropoll, dünyanın en büyük araştırma şirketi GALLUP’un global olarak yaptığı anketlerden fazlasını Türkiye’de tek başına bir günlük olarak yapıyor gibi bir durum var ortada.”

‘Anket falan yok’

Sencar’ın anket yapmadığını, sonuçları masa başında yazdığını iddia eden Altaylı, şunları yazdı: “Bana sorarsanız ortada Metropoll’un yaptığı bir anket falan yok. Masa başı siyaset mühendisliğini ‘anketçilik’ olarak sunuyor. Kendi fikirlerini ‘anket sonucu’ diye pazarlıyor. Günlük köşe yazılarını ‘anket süsü’ olarak bize iteliyor.

Hiç kimse bu kadar detaylı, bu kadar sofistike, bu kadar incelikli sorularla oluşturulmuş anketleri bu kadar sık ve bu kadar düzenli biçimde yapamaz.

Çok açık ki, Özer Sencar tamamen siyasi mühendislik yapıyor, algı oluşturmak için ‘araştırma şirketi’ adını kullanıyor.

Bana sorarsanız kendisinden ve şirketinden mümkün olduğunca uzak durmak, yayınladığı ‘sözde anketleri’ asla ciddiye almamak, hatta bunlardan bahsetmemek bile lazım.

En en muhalif olduğu dönemde ben bu zatı Teke Tek’e çıkarmadım, referans almadım.

Çünkü hiçbir zaman güvenemedim.

Şimdi bu yazıyı okuyunca bana bir sürü sözde belge ve evrak gönderir.

Oysa ben ona ‘Kılıfın yok’ demiyorum ki, ‘Minare nerede’ diyorum.”

Sencar’dan yanıt

Altaylı’ya Twitter’dan yanıt veren Sancar, “Fatih Altaylı baltasını taşa vurdu. Kendisi adına iki kez arandım ve programına davet edilmiştim son bir yılda ve kabul etmemiştim” diye yazdı.