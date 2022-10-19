Akşener, Erdoğan’a yüklendi: Bunun adı cinayet, katliam

Bartın’ın Amasra ilçesindeki maden patlamasında 41 kişinin hayatını kaybetmesini kadere bağlayan Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’a bir tepki de İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener’den geldi.

Maden patlamasındaki ölümleri ‘katliam‘ olarak niteleyen Akşener, şunları kaydetti: “Tedbir almayıp sorumluluğunu yerine getirmeyip üstüne de tevekkülden bahsetmek, meseleyi kadere havale etmek, en hafif tabiriyle, terbiyesizliktir.”

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Akşener, partisinin grup toplantısındaki açıklamalarında öne çıkan bölümler şöyle:

*Madencilere karşı sorumluluğumuz var. Partimizin bünyesinde ne kadar hukukçu varsa, 41 maden şehitimizin ailesinin hakkını, hukukunu, hiçbir şey almadan en ciddi şekilde takip edeceksiniz! Bu işin sorumluluğu sizdedir.

‘Facia geliyorum’ demiş

*Çalışmalarımız sonucunda gördük ki, birçok maden faciasında olduğu gibi Amasra’daki felaket de geliyorum demiş. Sayıştay uyarmış, raporuna yazmış, müfettişler defalarca uyarmış, ceza kesmiş. Ocakta çalışan maden işçileri bile uyarmış ama sayın Erdoğan’ın atadığı yetkililer kıllarını kıpırdatmamışlar. Göz göre göre gelen felaketi izlemişler.

Bunun adı ‘katliam’ olur

*Artık maalesef bu duruma şaşıramıyoruz! Bu kor yüreğimize daha önce de düştü. Zonguldak’ta 30 canımızı kaybettik. Soma’da en büyük maden faciasında 301 insanımızı yitirdik. Ermenek’te 18 kardeşimizi kaybettik. Bartın’da yine aynı iş bilmezliğin, aymazlığın sebep olduğu bir katliama şahit olduk. Bilerek ‘Katliam‘ diyorum, bu kadar uyarıya rağmen tedbir almazsanız ve ölüme bile bile lades derseniz yaşanan felaketin adı cinayet olur, katliam olur.

*Sekiz sene önce de, Soma’da, utanmadan çıkıp ‘Ölüm bu işin fıtratında var’ demişti. Bu defa da çıkıp ‘Çok şükür, 24 saat geçmeden 41’inci şehidimize de ulaştık’ dedi. ‘Biz, kader planına inanmış insanlarız, bunlar her zaman olacaktır’ dedi.

‘Meseleyi kadere havale etmek terbiyesizlik’

*Kaderden bahsetti, tevekkülden bahsetti. Gerçekten ibretlik… Tedbir almayıp sorumluluğunu yerine getirmeyip üstüne de tevekkülden bahsetmek, meseleyi kadere havale etmek, en hafif tabiriyle, terbiyesizliktir.

*Sekiz canımızı kaybettiğimiz olayda ceza alan bir kişi kurumun en tepesine oturtuldu. Bu da mı kader Sayın Erdoğan?