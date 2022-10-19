Türkiye’de denetlenen 371 kozmetik üründen 302’si uygunsuz ve güvensiz çıktı

Bu yılın temmuz-ağustos-eylül dönemindeki denetimlerde, uygunsuz ve güvensiz olduğu belirlenen 302 kozmetik ürün için 813 bin 584 lira para cezası kesildi.

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Sağlık Bakanlığı Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu’nca (TİTCK) tarafından, 2022 yılı üçüncü üç aylık dönemde (Temmuz-Ağustos-Eylül) insan sağlığını tehdit eden, teknik düzenlemeler ve mevzuata aykırı kozmetik ürünlerin tespiti için piyasa denetlendi.

Denetim sonuçlarına göre, belirtilen dönemde denetlenen 371 kozmetik üründen 295’inin ‘teknik düzenlemeye aykırı’, yedi ürünün de ‘güvensiz’ olduğu belirlendi.

Bakanlık ‘teknik düzenlemeye aykırı’ 295 ürünün listesini paylaşmadı. ‘Güvensiz’lerse duyuruda sıralandı.

Ürünleri piyasaya sürenlere 813 bin 584 lira para cezası uygulandı.

Denetlenen 69 ürünse teknik düzenlemeye uygun bulundu.

Ayrıca mahkemeler, savcılıklar, emniyet, kolluk kuvvetleri ile diğer kamu kurum ve kuruluşlarının incelemeleri sonucu tespit edilen, üreticisi belirsiz, sahte, kaçak ya da taklit olduğu saptanan 6 bin 937 şişe parfüm ve deodorant, 5324 sayılı Kozmetik Kanunu kapsamında güvensiz ürün kapsamına alınarak imha edildi.