Meclis’te Amasra için komisyon kuruldu

TBMM Genel Kurulu’nda, Bartın Amasra’daki maden faciasının tüm yönleriyle incelenmesi amacıyla araştırma komisyonu kurulması kabul edildi.

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Türkiye Taşkömürü Kurumu (TTK) Amasra Müessesesi’nde 14 Ekim’deki patlamada en az 41 işçi hayatını kaybetmişti. Patlamadan sonra, Sayıştay’ın 2019’da madenle ilgili uyarıda bulunduğu ortaya çıkmıştı. Hükümet, yeterli tedbirlerin alınmadığı iddialarını reddederken, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’sa patlamayı ‘kader’e bağlamıştı.

Meclis’te grubu bulunan partilerin verdiği ortak önergeyle araştırma komisyonu kurulmasına karar verildi. TRT’nin haberine göre komisyon, üç ay çalışacak. Bu süreçte madenciler, aileleri ve ilgili kurumların yetkilileri dinlenecek. Komisyon üyeleri kazanın nedenlerini incelemek için bölgeye de gidebilecek.

Aynı zamanda başka kazalar yaşanmaması için alınması gereken önlemler de maddeler halinde yazılacak. Komisyon çalışmalarını tamamlayamazsa ek süre talep edebilecek.

Komisyonun raporu, Meclis Başkanlığı’na sunulacak. Rapor, daha sonra Meclis Genel Kurulu’nda görüşülecek.