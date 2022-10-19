Kılıçdaroğlu: Yetkiyi verin Türkiye’yi değiştirelim

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, AKP ve MHP’nin tabanlarını kamplaştırma sayesinde bir arada tuttuklarını söyleyerek, “Ama o tabalarında da ciddi bir çözülme var. Onlar da Türkiye’nin gerçeğini görüyorlar. Onlar da Türkiye’de olan ve biteni görüyorlar” dedi.

Fotoğraf: CHP

Kılıçdaroğlu, Adana Büyükşehir Belediyesi’nin düzenlediği toplu açılış ve temel atma törenine katıldı.

Kılıçdaroğlu, törene katılan yurttaşlara şu sözlerle seslendi:

*20 yıldır yurt sorununu çözemediler. Allah nasip eder, millet ittifakı olarak iktidara geldiğimizde 20 yılda değil, 10 yılda değil bir yılda yurt sorununu çözeceğiz. Her anne, baba evladını rahatlıkla yurtlara gönderecek, gözü arkada kalmayacak. Biz halka hizmet etmeyi temel ilke hedef edindik. Halka hizmet ederken birilerinin yaptığı gibi ‘malı götürme’ kültürümüz yok bizim.

*Altı siyasi parti bir araya geldik. Bizi bir araya getiren demokrasidir, insan haklarıdır, kul hakkı yiyenleri iktidardan almaktır. Bizi bir araya getiren size hesap vermektir, kucaklaşmaktır kamplaşmak değil, bizi bir araya getiren kimsenin kimliği, yaşam tarzı, inancını sorgulamamaktır.

Tabanlarını kamplaştırarak tutuyorlar

*Dünyanın bu kadar sorunu varken, Türkiye’nin bu kadar sorunu varken, insanları kamplaştırmak, birbirine düşman etmek asla ve asla siyasetin gündeminde olmamalıdır. Tabanlarını öyle tutuyorlar ama o tabalarında da ciddi bir çözülme var. Onlar da Türkiye’nin gerçeğini görüyorlar. Onlar da Türkiye’de olan ve biteni görüyorlar. Size söz veriyoruz, açık ve net Adana’dan Türkiye’ye söz veriyoruz, sizin bütün sorunlarınıza kilitleneceğiz ve tamamını çözeceğiz, bundan emin olmanızı isterim.

‘Söz veriyorum, adaleti getireceğim’

*Fakirlik, fukaralığın ne olduğunu biliyorum. Derin yoksulluğun ne olduğunu biliyorum. Evladını yatağa aç yatıran annenin dramını biliyorum. Üniversiteyi bitiren kızı, oğlu işsiz gezen annelerin, babaların dramını biliyorum. Ben, hiç kimsenin adamı değilim. Beşli çetelerin adamı değilim, ben eğer birilerinin adamıysam sizlerin adamıyım, sizler için mücadele edeceğim, sizler için kavga edeceğim. Birileri beşli çeteye hizmet eder, ‘malı götürür’, birileri adaleti dağıtmaz, mahkemelere talimat verir, Adana’dan söz veriyorum; bu ülkeye adaleti getireceğim, adalet ya gelecek ya gelecek. Bundan emin olmanızı istiyorum.

İfade özgürlüğüne vurgu

*Hiç kimseyi düşüncesinden ötürü yargılamayacağız. Herkes düşüncesini özgürce söyleyecek. Gazeteciler, ahlak kuralları çerçevesinde, etik kurallar çerçevesinde rahatlıkla iktidarı eleştirebilecekler. Kimse, özellik gençler ‘Tweet attığımda acaba başım belaya girer mi’ asla düşünmeyecekler. Bir politikacının en çok makul, sağlıklı, akılcı eleştirilere ihtiyacı var. O nedenle gençlere de sözüm var. Sevgili gençler şunu söylüyorum; sizin hayaliniz bu kardeşinizin hedefi olacaktır, onların tamamını gerçekleştireceğim. 7,5 milyon genç ilk defa sandığa gidip oy kullanacak, 7,5 milyon genç Türkiye’nin kaderini değiştirecek. Gazi Mustafa Kemal Atatürk, hedefi göstermişti, çağdaş uygarlığı yakalamak ve onu aşmak. Çağdaş uygarlığı yakalayacağız ve onu aşacağız.

*Temel hedefimiz katma değeri yüksek ürünler üretmektir. Her biriniz cep telefonu kullanıyorsunuz, kullandığınız cep telefonları dışarında ithal edilip geliyor, oysa aynısını biz yaptığımızda biz üreteceğiz, biz kazanacağız, biz istihdam yaratacağız ve dünyada da söz sahibi olacağız. Temel hedefimiz budur. Bu hedefi gerçekleştirmek için yetkiyi verecek olan sizsiniz. Yetkiyi verin Türkiye’yi değiştirelim, yetkiyi verin Türkiye’yi büyütelim, yetkiyi verin Türkiye’yi kalkındıralım. Yetkiyi verin çiftçinin, esnafın, sanayicinin yüzü gülsün. Yetkiyi verin gençlerin yüzü gülsün ve gençler umutlarını yurt dışında değil kendi topraklarında yeşertsinler. Hepinize yürekten teşekkür ederim, sağ olun var olun, endişeniz olmasın Türkiye’nin önü açık, açacak olan sizsiniz.