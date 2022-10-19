Erdoğan’ın Bartın mesajı: Rabbimizin yazgısına teslim olacağız

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, Amasra’daki maden patlamasında topu yine ‘kader’e attı: “İnananlar için burası çok önemli, kadere inanan insanlarız. Kaza ve kadere inanan insanlarız. Suçlunun yakasına yapışacağız. Şehitlerimizin geride kalanlarına sahip çıkacağız. Rabbimizin yazgısına da teslim olacağız.”

Erdoğan, CHP Milletvekili Burak Erbay’ın ‘sansür yasası’nı protesto etmek için Meclis’te telefon kırması hakkındaysa, içtüzük değişikliği istedi, “Yoksa daha çok kişiler silahla gelir adam öldürürler, çekiçle gelir telefon kırar, başkalarının da kafasını kırar” diye konuştu.

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Erdoğan grup toplantısındaki konuşmasına başlamadan önce, partiye katılan Mehmet Ali Çelebi’ye AKP rozeti taktı.

Erdoğan’ın konuşmasında öne çıkanlar şöyle:

*Denetimlerin en yoğun olduğu yerlerden birisi de Amasra’daki ocağımızdır. Son olarak ağustosta denetlenmiştir. Buna rağmen bir kaza meydana gelmişse sebeplerini araştırmak, bulmak ve gerekeni yapmak bizim vazifemizdir.

‘Rabbimizin yazgısına devam edeceğiz’

*İnananlar için burası çok önemli, kadere inanan insanlarız. Kaza ve kadere inanan insanlarız. Suçlunun yakasına yapışacağız. Şehitlerimizin geride kalanlarına sahip çıkacağız. Rabbimizin yazgısına da teslim olacağız. Yüzde 99’u Müslümansa buna imanımız tam olacak. Senin Müslümanlıkla alakan yoksa onu zaten biz bıraktık. Bu ikisi birbirini tamamlayan tutumlardır.

*İşi kader kavramına vardıranlar tehlikeli mecrada seyretmeyi sürdürmektedir. Bay Kemal ve avenesi, ben kaza ve kadere iman ettim ve böyle yürüyorum. Bu bizim imanımızın gereğidir. Sende o yoksa bilemem. Amasra’daki maden kazası devletin tüm kurumları tarafından takip edilecek. Hiçbir ihmalin cezasız kalmaması temin edilecektir.

‘Meclis’e silahla gelip adam öldürürler’

*Bay Kemal, önce adamlarına sahip çık; Meclis’in kürsüsüne çekiçlerle gelip orada telefon kırmaya yönelmesinler. Bu ahlaki değil. Bu edebe, ahlaka terstir. Parlamento, Meclis içtüzüğünü süratle değiştirmelidir. Bu içtüzükle bu işler yürümez. Daha çok kişiler silahla gelir adam öldürürler, çekiçle gelir telefon kırar, başkalarının da kafasını kırar. Bunlara eyvallah mı diyeceğiz? Bu milletin parlamentosu bunlara da haddini bildirmelidir. Böyle acılı bir günde bizi bunları söylemek zorunda bırakanları kamuoyunun takdirine bırakıyorum.

Sansür yasası

*TBMM geçtiğimiz hafta tarihi bir kanunu kabul etti. Kamuoyunda ‘sosyal medya düzenlemesi’ olarak bilinen bu kanun dünyanın pek çok yerinde zaten vardır. Ülkemizi bu düzenlemeye kavuşturduğu için meclisimize teşekkür ediyorum.

Kılıçdaroğlu’nun ABD ziyareti

*Bu zat ABD’ye gitti. Benzin istasyonuna gitmiş, hamburgeciye takılmış. 8 saat orada geçmiş. Ülkemizde de benzer fotoğraflar verilebilirdi. Burada da benzinlikte takılabilirdi. Bir de bu gezinin şaibeli tarafları var. Oradaki Türkevi’ne gittiğinde orası tüm fiyakasını siler süpürür. TURKEN’in yaptırdığı bina için çocuklarıma laf atıyor. Attığın bütün yalanlarda, açtığım davaları kazanıyorum. Bununla ilgili davayı da açacağız, buradan da bir şeyler gelecek.