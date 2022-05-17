Akşam Postası / 17 Mayıs 2022

Özdağ’ın hedef aldığı Kılıçdaroğlu: Sureti muhalif yapılara dikkat

CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, Atatürk Havalimanı hakkında eski bir videosunu paylaşarak kendisini hedef alan Zafer Partisi Genel Başkanı Özdağ’la ilgili vatandaşlara öneride bulundu: ”Sureti muhalif görünen ama psikolojik harp dahilinde kurulmuş yapılara dikkat etmeli.”

İmamoğlu’ndan Atatürk Havalimanı tepkisi: Bir parça millet sevginiz kaldıysa durun!

İstanbul Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, hükümeti Atatürk Havalimanı’na ‘millet bahçesi’ operasyonunu durdurmaya çağırdı: “Hala bir parça vatan, bir parça millet sevginiz, bir parça İstanbul aşkınız kaldıysa, durun! Kararı aziz millete bırakın.”

Dolar 16’ya dayandı: Eksi rezervle buraya kadar mı?

Kamu bankalarının döviz satışlarıyla bir süredir belli bantta hareket eden dolar/TL kurunda müdahaleler yetersiz kalmaya başladı. 15-15,5 bandını da kıran kur 16’ya doğru koşuyor.

Anket: İmamoğlu, Kılıçdaroğlu, Yavaş ve Akşener’in Erdoğan karşısındaki şansı ne?

MetroPOLL Araştırma şirketinin anketine göre cumhurbaşkanlığı seçiminde Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın karşısındaki en büyük aday Ankara Büyükşehir Belediyesi Başkanı Mansur Yavaş.

Bir şarap grubuna zam

Tekel Bayileri Platformu (TBP) Başkanı Özgür Aybaş, Biricik Şarapları’na zam geldiğini duyurdu.

Buldan’dan Erdoğan’a: Döviz gelsin diye kaç gündür birbirinizi yiyorsunuz

HDP Eş Genel Başkanı Pervin Buldan, sanatçı Aynur Doğan’ın konserinin iptal edilmesini hatırlatarak AKP iktidarını ‘Kürt düşmanı’ olarak tanımladı.

Konseri AKP’li belediyece iptal edilen Aynur Doğan: Paylaşarak birlikte büyüyeceğiz

Kocaeli’ndeki konseri AKP’li Derince Belediyesi tarafından iptal edilen Kürt sanatçı Aynur Doğan, “Bizler ‘kaslarınızı’ geliştireceğiniz kum torbası değil ancak yüreğinizi ve vicdanlarınızı güçlendirmenin fırsatlarıyız” dedi.

Finlandiya Parlamentosu, NATO’ya katılım başvurusunu onayladı

Finlandiya Parlamentosu, hükümetin NATO üyeliğine başvuru teklifini kabul etti.

Türkiye’de 100 kişiden 15’i genç: 2080’e kadar oran düşüyor

Türkiye’de 2021 itibariyle 12 milyon 971 bin 289 genç yaşıyor, nüfuslarıysa toplamın yüzde 15,3’üne karşılık geliyor.

Kriptoda kaygı artıyor: Bir sabit coin daha çöktü, Tether’de hacim eridi

Terra’nın çöküşünün ardından bir başka ‘sabit coin’ DEI de 1 dolarlık çıpasını kaybetti. Kripto varlık piyasasının en popüler sabit coini Tether’deyse hacim kaybı dikkat çekti.

Analiz: İşlerin ‘pisleştiği’ Twitter’da neden kimse Musk’a bir şey diyemiyor?

Twitter’ın satışına dair her geçen dakika yeni bir gelişme oluyor. Tesla CEO’su Elon Musk ve Twitter yetkililerinden peş peşe açıklamalar geliyor. Konuya yakın kaynaklara göre işler daha da ‘pisleşebilir’.